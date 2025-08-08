Врачи на Закарпатье спасли зрение 3-летнему мальчику, который заклеил себе глаза суперклеем
- На Закарпатье трехлетний мальчик случайно заклеил глаза суперклеем.
- Закарпатские медики спасли зрение ребенку. Оно восстановилось на 100%.
Медики на Закарпатье спасли зрение 3-летнему мальчику, который заклеил себе глаза суперклеем. Зрение ребенка восстановилось на 100%.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной детской больницы.
Что известно о состоянии мальчика, который заклеил себе глаза суперклеем?
Ситуация произошла 1 августа. 3-летнего мальчика "скорой" доставили в офтальмологическое отделение больницы в критическом состоянии. Ребенок случайно заклеил себе глаза суперклеем.
На момент госпитализации веки были полностью слипшиеся, мальчик не мог открыть глаза. У него был выраженный болевой синдром, риск тяжелого химического повреждения конъюнктивы и роговицы, что могло привести к частичной или полной потере зрения.
Медики провели деликатное очищение век и слизистых оболочек от остатков клея, назначили ребенку интенсивную противовоспалительную, антибактериальную и регенеративную терапии.
В течение нескольких дней мальчик находился под постоянным наблюдением медицинского персонала. Благодаря своевременному реагированию и профессиональным действиям врачей, удалось избежать осложнений. Зрение ребенка восстановилось на 100%,
– говорится в сообщении.
В больнице уверяют, что в мировой медицинской практике подобных инцидентов зафиксировано лишь 53, из них 30 – у детей.
"Мы призываем родителей быть особенно внимательными дома: хранить бытовую химию, суперклей и другие опасные вещества в недоступных для детей местах. Даже несколько секунд неосторожности могут стоить ребенку здоровья", – отмечают медики.
