Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной детской больницы.

Что известно о состоянии мальчика, который заклеил себе глаза суперклеем?

Ситуация произошла 1 августа. 3-летнего мальчика "скорой" доставили в офтальмологическое отделение больницы в критическом состоянии. Ребенок случайно заклеил себе глаза суперклеем.

На момент госпитализации веки были полностью слипшиеся, мальчик не мог открыть глаза. У него был выраженный болевой синдром, риск тяжелого химического повреждения конъюнктивы и роговицы, что могло привести к частичной или полной потере зрения.

Медики провели деликатное очищение век и слизистых оболочек от остатков клея, назначили ребенку интенсивную противовоспалительную, антибактериальную и регенеративную терапии.

В течение нескольких дней мальчик находился под постоянным наблюдением медицинского персонала. Благодаря своевременному реагированию и профессиональным действиям врачей, удалось избежать осложнений. Зрение ребенка восстановилось на 100%,

– говорится в сообщении.

В больнице уверяют, что в мировой медицинской практике подобных инцидентов зафиксировано лишь 53, из них 30 – у детей.

"Мы призываем родителей быть особенно внимательными дома: хранить бытовую химию, суперклей и другие опасные вещества в недоступных для детей местах. Даже несколько секунд неосторожности могут стоить ребенку здоровья", – отмечают медики.