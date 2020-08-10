Фельдшер Львовского областного центра медицины катастроф Андрей Голод получил Орден Святого Пантелеймона". Церемония награждения состоялась 9 августа в Киеве.

Об этом сообщил председатель Украинского врачебного общества во Львове и Львовского регионального совета "Ордена Святого Пантелеймона" Олег Дуда.

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"Орден Святого Пантелеймона" в номинации "Лучший медицинский работник" получил фельдшер по медицине неотложных состояний бригады экстренной помощи подстанции №1 Львовского областного центра медицины катастроф Андрей Голод.

Хочу подчеркнуть, что у каждого из номинантов своя особая история и каждый достоин награды. То, что представители Львовщины практически во всех номинациях вошли в четверки лучших – это высокий показатель профессионализма и служения людям. Это действительно высокая оценка медицинского сообщества нашей области,

– заявил Олег Дуда.

Что известно о награде "Орден Святого Пантелеймона"?

"Орден Святого Пантелеймона" называют "Оскаром" в медицине. Церемония основана в 2009 году и с 2017 года является высшей общественной наградой для медиков за профессионализм и милосердия в Украине.

Награду поддерживают все христианские церкви в Украине, Минздрав и Национальная академия медицинских наук.

Орден вручают в пяти номинациях, еще в трех – медаль для молодежи, на которую могут претендовать медики в возрасте до 35 лет.