Львовская областная государственная администрация решила не ослаблять карантин в результате сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в области. Количество новых случаев заболевания все еще высокое.

Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, говорится на сайте Львовской ОГА.

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Почему решили продлить карантин

Показателей инцидентности в регионе в настоящее время около 14,5, а то время как согласно постановлению правительства, должно быть 12.

Показатели заболеваемости и летальности на этой неделе побили все рекорды на Львовщине. С начала недели умерло 12 человек, еще более 300 получили положительный результат на коронавирус,

– отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По состоянию на 29 мая во Львовской области положительный ПЦР-тест на COVID-19 получили 1 563 человека, за последние сутки обнаружили 50 новых больных.

Впрочем, еще в минувшие сутки на Львовщине зафиксировали рекордное количество новых случаев инфицирования – аж 70.

К тому же, в ОГА отметили, что количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении растет.

Загруженность больниц достаточно высокая

Следовательно, загруженность коек в учреждениях, которые перепрофилировали на борьбу с коронавирусом – 21%.

Среднее число тестов в течение последней недели – 86 на 100 тысяч населения. Процент инцидентности по Львову 21,6, а наполненность койко-мест во Львове 40%.

Об отмене карантина или его ослаблении говорить рано. Динамика ухудшается. Все больше людей попадают в медучреждения с тяжелыми формами. Во Львове заболеваемость чрезвычайно высокая,

– рассказал руководитель Лабораторного центра Роман Павлов

Главное: Комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 1 июня.

Почему количество случаев растет

Большинство проб на ПЦР-тест на Львовщине попадает в областной лабораторный центр: 8 больниц ежедневно передают туда более 700 образцов. А ресурс лаборатории – не более 300 результатов за сутки.

Поэтому, по словам медиков, говорить о какой-то особенной вспышке не приходится. В областной инфекционной больнице больных не увеличивается, а 70 положительных тестов отражают состояние прошлой, а то и позапрошлой недели.

Я считаю, что эти больные уже выздоравливают. В частности, у 3 пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция среди тех, которые поступили 15-16 мая,

– пояснил Игорь Берник, заместитель директора больницы.

Но статистика таки влияет на решение: ослаблять карантин или нет. В частности, станет ли больше на улицах общественного транспорта. Сейчас он работает в режиме спецперевозок.

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Что известно о карантине во Львове

С 22 мая в Украине стартовал второй этап смягчения карантина. Во Львове сначала отложили ослабление до 29 мая, а сегодня до 1 июня.

То есть, пока возобновить работу не позволили: детским садикам. междугородному транспорту, бассейнам и спортивным/фитнес залам.



Ослабление карантина в Украине с 22 мая / Инфографика 24 канала

