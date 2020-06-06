Во Львовской области рассмотрят возможность проведения пулинг-тестов для выявления COVID-19. Это позволит одновременно тестировать 5 образцов.

Во Львове ухудшилась ситуация с коронавирусом

Соответствующее поручение дал премьер Денис Шмыгаль, сообщил в фейсбуке глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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По его словам, во время совещания в администрации Шмыгаль прокомментировал то, что по статистике последних дней Львовская область стала антирекордсменом. Вспышек нет, однако количество инфицированных постепенно растет. А источником роста стал город Львов.

Также премьер добавил, что образовалась очередь на ПЦР-тестирования. Для того, чтобы не допустить реальной вспышки, нужно действовать быстро и консолидировано.

Власть предлагает пулинг-тестирование

По результатам совещания Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала,

– написал Козицкий.

И добавил, что использование такой схемы планируют начать на базе лабораторий, которые вовлечены в процесс тестирования.

Что такое пулинг-тест на коронавирус?Метод проверки, при котором в пробирку собирают анализы нескольких человек. Если общий результат положительный, тогда анализы больных обрабатывают отдельно.

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