На Львовщине могут проводить пулинг-тесты на коронавирус: что это значит
Во Львовской области рассмотрят возможность проведения пулинг-тестов для выявления COVID-19. Это позволит одновременно тестировать 5 образцов.
Во Львове ухудшилась ситуация с коронавирусом
Соответствующее поручение дал премьер Денис Шмыгаль, сообщил в фейсбуке глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
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По его словам, во время совещания в администрации Шмыгаль прокомментировал то, что по статистике последних дней Львовская область стала антирекордсменом. Вспышек нет, однако количество инфицированных постепенно растет. А источником роста стал город Львов.
Также премьер добавил, что образовалась очередь на ПЦР-тестирования. Для того, чтобы не допустить реальной вспышки, нужно действовать быстро и консолидировано.
Власть предлагает пулинг-тестирование
По результатам совещания Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала,
– написал Козицкий.
И добавил, что использование такой схемы планируют начать на базе лабораторий, которые вовлечены в процесс тестирования.
Что такое пулинг-тест на коронавирус?Метод проверки, при котором в пробирку собирают анализы нескольких человек. Если общий результат положительный, тогда анализы больных обрабатывают отдельно.
Коронавирус на Львовщине: основное
- По состоянию на 6 июня в области зафиксировали 2 053 случая заражения коронавирусом. За последние сутки обнаружили 65 новых случаев.
- В общем от недуга умерли 67 человек, из них 4 – за сутки 5 июня. Выздороветь удалось 506 больным, в том числе 14 человек преодолели COVID-19 в прошлые сутки.
- Большинство регионов 5 июня внедрили очередной этап ослабления карантина. Однако на Львовщине из-за эпидемиологической ситуации его отложили.