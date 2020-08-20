В Пустомытах в реанимацию госпитализировали 19-летнюю девушку в тяжелом состоянии с признаками ботулизма.

Об этом сообщает главная эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко, пишет "ZAXID.NET".

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19-летнюю девушку госпитализировали в среду, 19 августа, в центральную районную больницу в Пустомытах с признаками ботулизма.

Медики отметили, что пациентка съела некачественную вяленую рыбу, и на следующий день она уже имела все признаки ботулизма.

Сначала у нее была сухость во рту и горле, нарушение зрения. Со временем добавилось нарушение глотания и дыхания.

Во вторник она съела вяленую рыбу, а уже на следующий день в среду ее самочувствие резко ухудшилось. Пациентке ввели сыворотку, однако ее состояние врачи расценивают, как стабильно тяжелое,

- говорится в источнике.

Что такое ботулизм?

Ботулизм – это болезнь, возникающая в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризующаяся тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

Бактерии содержат один из самых сильных в природе ядов – ботулотоксин. Его смертельная доза для человека составляет всего лишь 0,3 мкг. Заражение человека ботулизмом происходит во время употребления продуктов животного и растительного происхождения: загрязненных клостридиями фруктов и овощей, неправильно консервированных продуктов, через колбасы, ветчину, копченую рыбу.

К слову, в Украине есть проблемы с наличием сыворотки от ботулизма. Кроме отсутствия лекарств, в Украине также полностью нет возможности самостоятельно производить сыворотку от ботулизма.