По состоянию на 26 августа в больницах Львовской области находятся 403 пациента с коронавирусом. Из-за сложной эпидемиологической ситуации регион до сих пор не готов к ослаблению карантина.

На Львовщине больницы первой волны заполнены на 90%, а больницы второй волны на 20-30%, сообщает пресс-служба Минздрава в телеграме.

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В целом все медучреждения области заполнены на 53%. Отметим, что Львовская область находится в оранжевой карантинной зоне. Однако город Самбор попал в красную зону карантина.

По состоянию на утро 26 августа во Львове и в области зарегистрировали 13 560 больных коронавирусом, 9 238 из которых до сих пор лечатся.

3 755 пациентов уже выздоровели. Впрочем, к сожалению, 367 инфицированных умерли из-за осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

За минувшие сутки лабораторные центры Львовщины провели 1 203 ПЦР-теста на коронавирус. Наличие заболевания обнаружили у 171 человека. 83 новых инфицированных обнаружили у жителей Львова.

Львовщина находится на первом месте по количеству выявленных случаев, активных больных и умерших пациентов вследствие болезни.