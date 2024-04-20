Был за миллиметр от смерти: во Львове спасли воина, в сердце которого застрял осколок снаряда

Во Львове спасли от смерти защитника Украины. Кардиохирурги извлекли полуторасантиметровый обломок вражеского боеприпаса, застрявший в сердце воина. В любой момент частичка металла могла повредить аорту, поэтому смерть могла наступить за считанные секунды.

Спасли 42-летнего Романа Клизу. Защитник родом с Волыни. Получил ранение еще в декабре прошлого года.

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Защитник мог умереть за считанные секунды

До большой войны Роман Клиза работал водителем за границей. В день полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к ВСУ. Был аэроразведчиком. В декабре прошлого года получил тяжелое ранение.

Мы вышли на позиции и только подошли к блиндажу, как к нам прилетел дрон. Дальше ничего не помню,

– вспоминает о том дне Роман.

К сожалению, один из его собратьев погиб на месте. Романа доставили в госпиталь.

Мужчина пришел в себя уже в больнице Днепра. Защитник пробыл в коме 9 дней. Сначала местные медики сделали все возможное, чтобы спасти его. В результате тяжелой минно-взрывной травмы повредило участок в правой части мозга.

Но значительно критичнее было то, что один из обломков снаряда застрял в грудной клетке мужчины просто в миллиметре от дуги аорты – части главной артерии кровеносной системы – и трахеи. В любой момент частица металла могла повредить аорту и защитник умер бы за считанные секунды,

– подчеркнули в Первом медицинском объединении Львова.

Добавили, как только состояние Романа удалось стабилизировать, его перевели в столичную больницу. А дальше уже во Львов в отделение кардиохирургии и трансплантации сердца Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона.

Медики провели обследование и составили план хирургического вмешательства. Оперировал Романа вместе с местными кардиохирургами и его врач из Института Амосова – заведующий отделением хирургии аорты Виталий Кравченко.

Во время вмешательства мы раскрыли грудную клетку, мобилизовали аорту и дугу и безопасно вынули обломок, который застрял в стенке аорты, не повредив при этом жизненно важные структуры. Операция длилась два часа. Теперь жизни пациента ничего не угрожает,

– отметил руководитель Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона Роман Домашич.

Из сердца воина извлекли осколок вражеского боеприпаса / Фото Первого медицинского объединения Львова

"С каждым днем я делаю на несколько шагов больше, это дает надежду"

Сейчас Роман Клиза проходит реабилитацию. Из-за повреждения мозга у защитника была парализована левая рука, нарушена ходьба и координация. Однако, после недели занятий с физическим терапевтом мужчина сумел сделать свои первые шаги.

Больше всего мотивирует то, что я вижу результат. С каждым днем я делаю на несколько шагов больше, это дает надежду,

– поделился пациент.

Защитник Роман Клиза проходит реабилитацию / Фото Первого медицинского объединения Львова

Далее Романа ждет длительная реабилитация. А еще нейрохирургическая операция для восстановления дефекта черепа. Сейчас для защитника изготавливают индивидуальные титановые 3D пластины. Вскоре их установят нейрохирурги.

"Больше всего мужчина мечтает восстановиться, чтобы встретить нашу победу на двух ногах и после этого – построить дом своими руками", – отметили в Первом медицинском объединении Львова.