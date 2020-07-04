Во Львове впервые провели трансплантацию сердца

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели трансплантацию сердца. Это первая подобная операция во Львове и третья в Украине за последние 15 лет.

Об этом написал главный врач Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук на своей странице в фейсбуке.

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Кто стал донором сердца

Донором, у которого забрали сердце, стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы после падения с высоты. После попыток спасти жизнь мужчины медики констатировали у него смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации. Его мама и сестра дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям.

Новое сердце получил 57-летний житель Коростеня, которого пять лет назад поразил инфаркт.

"Его сердце потеряло упругость и уже не могло качать кровь. Другого выхода, кроме пересадки, мужчина не имел", – написал медик.

Его (сердце) получил 57-летний Виктор из Житомирщины. Раньше он был машинистом, но уже 5 лет как не работает. Из строя сердце вывел инфаркт, вылечить его уже было невозможно, единственный выход – заменить. На вчерашний день сердце у Виктора было увеличено втрое. Фракция выброса – 15. Оно уже едва билось,

– рассказала Ирина Заславец, руководитель ГО "IDonor".

Олег Самчук заявил, что такие операции – это шанс для украинцев, чтобы они не ехали за границу, а имели возможность сделать такие операции в Украине..

Особая благодарность – родным погибшего мужчины. Ваше непростое решение стало спасением для сразу троих человек, и поверьте, каждый из них перед операцией благодарил вас и будет благодарить всю жизнь,

– отметил главный врач Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Напомним, в декабре 2019 года в Украине впервые за последние 15 лет провели трансплантацию сердца в Ковельской районной больнице Волынской области.

Мэр Львова Андрей Садовый поблагодарил главного врача Олега Самчука, всю команду БСМП, а также команду Института сердца и Бориса Тодурова, которые приехали на помощь из Киева, за успешную операцию.

Садовый также выразил благодарность семье донора, которая приняла непростое для себя решение, которое спасло жизнь другому человеку.

Несколько часов назад во Львовской больнице скорой медицинской помощи успешно завершилась операция по пересадке сердца. Это первая такая операция во Львове за последние 15 лет и третья в Украине,

– написал мэр Львова.