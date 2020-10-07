Во львовской областной детской больнице ОХМАТДЕТ впервые во Львове 8-месячному мальчику из Николаевского района удалили правое легкое торакоскопически.

Торакоскопически означает удаление через небольшой разрез, что для ребенка менее травматично. Об этом рассказал заведующий Центром миниинвазивной хирургии Охматдета Андрей Дворакевич, пишет Zaxid.net.

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Медики отмечают, что дети после таких оперативных вмешательств нормально живут и занимаются спортом.

До этого времени подобные операции проводили нечасто – несколько в год. Однако тогда удаляли легкое через открытый разрез.

Известно, что ребенок родился с врожденной аномалией – правое легкое у мальчика было недоразвито. Медики должны были забрать его из-за риска возникновения легочной гипертензии у малыша.

Дети рождаются с такой врожденной аномалией не так уж и часто. В Охматдете мы делаем всего несколько операций в год. Но до сих пор у нас оперировали таких детей через открытый доступ, сейчас впервые прооперировали торакоскопически, через небольшие проколы. Для маленьких детей это менее травматично, что очень важно,

– сказал Дворакевич.

Операция по удалению легкого длилась 4 часа. Торакальный хирург Роман Ковальский заявил, что операция является одной из самых сложных в торакальной хирургии. Ее по сложности можно приравнять к операциям на сердце.