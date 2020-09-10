Сегодня, 10 сентября, во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение возобновить партнерские роды.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Фейсбуке.

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Так, из-за пандемии коронавируса в мире множество стран запретили партнерские роды.

"Эпидемия коронавируса наложила на нас ряд ограничений, в том числе – доступ к роддомам. Согласно закону, участвовать в рождении может не только отец ребенка, но и партнер или партнерша, которую выбрала роженица. Но для безопасности матерей, детей и медицинских работников мы все же оставили несколько ограничений", – написал Садовый.

Он отметил, что при рождении может присутствовать только один человек.

Он должен быть в средствах индивидуальной защиты, пройти термометрию, не иметь симптомов заболевания, и в течение последних 14 дней не контактировать с больными коронавирусом,

– заявил Андрей Садовый.

Мэр города отметил, что речь идет только о роддомах, принадлежащих городу – на ул. Мечникова и ул. Рапопорта, который заработает с 1 октября.