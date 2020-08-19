Во Львове 7 августа трем людям пересадили органы от одного умершего донора. Пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу, умер. Что известно о состоянии остальных двух реципиентов – читайте в материале.

В ночь на 7 августа три человека во львовской больнице скорой помощи получили второй шанс на жизнь. Всем им пересадили органы от умершего донора, сообщает Gal.net.

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45-летний львовянин стал первым в Украине пациентом, которому провели трансплантацию поджелудочной железы. Также ему пересадили почку. К сожалению, 17 августа врачи сообщили о его смерти.

Две жизни нам удалось спасти, третью, к сожалению, нет,

– рассказал руководитель центра трансплантологии Львовской больницы скорой медицинской помощи Максим Овечко.

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30-летняя пациентка с Волыни получила вторую почку. Сейчас она находится в стабильном состоянии. Врачи сообщили, что почка включилась в работу и дает мочу. Специалисты планируют наблюдать за ее состоянием еще неделю и если оно будет оставаться стабильным, то женщину выпишут.

45-летнему мужчине из Черновицкой области пересадили сердце. Он также чувствует себя хорошо и, по словам врачей, замечаний к его состоянию нет.