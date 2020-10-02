В больнице скорой медицинской помощи успешно провели трансплантации почек 37-летней волынянке и 32-летней жительнице Дрогобычского района.

Об этом сообщила пресс-служба клинической больницы скорой медицинской помощи в фейсбуке.

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Первой пациенткой стала 37-летняя женщина, которая последние 25 лет она страдает от сахарного диабета. Пострадали ее почки и последние 7 лет пациентка находилась на гемодиализе. Отмечается, что гемодиализ она плохо переносила и "без операции долго бы не продержалась".

Вторая пациентка – 32-летняя жительница Дрогобычского района Львовской области. Она также имела проблемы с почками в течение 7 лет, однако обходилась без гемодиализа. Женщина обратилась в больницу скорой медицинской помощи с критическими показателями и она должна была выбрать, начинать заместительную почечную терапию, которая значительно ухудшила бы качество жизни молодой женщины, или проводить трансплантацию.

Донорами для женщин стали их матери. После операций пациентки чувствуют себя хорошо, а трансплантированные органы начали работать.

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Источник: клиническая больница скорой медицинской помощи