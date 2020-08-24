Во Львове из-за осложнений от коронавирусной инфекции COVID-19 умер 62-летний врач-психиатр Нестор Фуртак, который работал во Львовском областном психоневрологическом диспансере.

Об этом сообщило в фейсбуке Украинское врачебное общество во Львове 19 августа.

Читайте также В Украине обнаружили 1799 новых случаев COVID-19

О смерти медика также написала его коллега, врач Львовского областного диагностического центра Наталья Ференц.

Отошел в мир иной мой сват, врач Нестор Фуртак! Он был хорошим, порядочным, достойным человеком, патриотом, профессионалом высокого уровня,

– отметила Наталья Ференц.

Украинское врачебное общество во Львове выразило искренние соболезнования родным и близким и коллективу Львовского областного психоневрологического диспансера по поводу преждевременной смерти Нестора Ивановича.

"Вечная память всем медицинским работникам, которые отдали свою жизнь в борьбе со страшной болезнью", – говорится в сообщении.