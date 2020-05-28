В Украине начали использовать метод иммуноферментного анализа – а именно ИФА-тесты на COVID-19. Он определяет наличие антител к коронавирусной инфекции и показывает, переболел ли человек коронавирусом. Первыми тестируют медработников.

Тестирование во Львове

Лаборатории городских больниц и поликлиник Львова начали проводить тестирование на выявление антител к коронавирусу. Первые ИФА-тесты уже делают медработникам Больницы скорой помощи. Аппараты для таких исследований имеют лаборатории городских больниц и поликлиник Львова, сообщил мэр города Андрей Садовый в эфире 24 канала.

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По его словам, во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу.

Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам Больницы скорой помощи,

– написал Садовый.

Он добавил, что будут тестировать всех медиков и работников коммунальных служб, что касается жителей города, то только по их желанию. Но Садовый советует им это сделать, услуга не будет очень дорогой, но покажет, во-первых, переболел ли уже человек коронавирусом, во-вторых, имеет ли сопротивление к этой болезни и, в-третьих, это даст понять, какая категория людей требует жесткого карантина.

Сколько будет стоить ИФА-тестирование

"Я думаю, что такой тест ориентировочно может стоить 200 гривен, возможно чуть больше или меньше. Будем иметь точную информацию, думаю, где-то через 2 дня. Для тех категорий, которые находятся в зоне риска, то мы будем изыскивать средства из местного бюджета", – пояснил Садовый.

Также добавил: "Что касается работников предприятий или каких-то серьезных заведений, то я думаю, бизнес должен позаботиться о своих работниках".

Что такое ИФА-тест

Такие тесты позволяют выявить в организме человека антитела к COVID-19, то есть узнать, болел ли он уже коронавирусом.

Мэр Львова отметил, что это существенно увеличит количество тестирований во Львове. И добавил, что это не замена ПЦР-тестирования, а дополнительная возможность для выявления тех, кто уже переболел COVID-19.

Коронавирус во Львове: основное

По состоянию на 25 мая на Львовщине зафиксировали 1 360 случаев заражения коронавирусом . От недуга умерли 36 человек, выздороветь удалось 287.

. От недуга умерли 36 человек, выздороветь удалось 287. С 22 мая на большинстве территорий Украины карантин ослабили. Однако Львовская область стала одной из тех, где ограничения не смягчили из-за эпидемиологической ситуации.

Тестирование в Киеве

В Киеве комнату, где раньше между выездами отдыхали работники киевской экстренной медицинской помощи, также переоборудовали под манипуляционный кабинет. Там проводят иммуноферментный анализ всему персоналу.

Сама працедура длится не больше 3 минут, все образцы сразу доставят в лабораторию. Результаты известны уже через 4 часа.

Где сделать тест

Делать тесты иммуноферментного анализа украинцам можно в частных лабораториях поликлиник. Журналистам 24 канала в Киеве в одной из частных клиник отметили, что действительно уже проводят такие тесты.

Стоимость – 380 гривен. Готовность материала в течение 3 рабочих дней.

В министерстве здравоохранения планируют проводить ИФА-тесты параллельно с ПЦР-диагностикой. При этом напоминают, что иммуноферментный анализ не является методом установления диагноза коронавирусной болезни. Это лишь дополнительная возможность определить инфицированных и уже переболевших людей.

Смотрите видео 24 канала: как в Украине тестируют людей на антитела к COVID-19