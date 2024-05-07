Какой сахарозаменитель действует на мозг идентично сахару и при этом почти не содержит калорий

Все мы знаем, что для того, чтобы оставаться здоровым, следует контролировать потребление сахара. В этом контексте очень популярными в последнее время стали сахарозаменители. Правда, их многообразие достаточно широкое. Поэтому, какой именно подсластитель выбрать, если заботитесь о здоровье - рассказываем далее.

Ученые из Шанхайского университета науки и технологий, Китайской академии наук (CAS) и других институтов Китая, обнаружили, что реакция мозга мышей на стевию аналогична реакции на сахарозу.

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Ученые предположили, что стевия может быть не только достаточно вкусной альтернативой сахара, но и более здоровой.

Почему это важно

Учитывая то, что ожирение становится все более серьезной проблемой в мире, ученые решили исследовать влияние различных подсластителей на мозг.

Они провели эксперименты на мышах, чтобы выяснить, как нейроны мозга реагируют на стевию, сахар и другие подсластители.

Детали эксперимента

Стевию получают из листьев растения, она имеет высокую сладость, содержит меньше калорий и почти не влияет на уровень глюкозы в крови. Поэтому, ученые решили установить, как мозг реагирует на стевию.

Ученые кормили мышей различными подсластителями в течение 6 недель.

Одна группа была контрольной, другие группы – придерживались диеты с высоким содержанием сахара, стевии, глицирризином или могрозидом. Ученые фиксировали активность нейронов в мозге мышей в реальном времени, используя флуоресцентную визуализацию кальция in vivo.

Какое влияние подсластителей на мозг

Результаты показали, что активность нейронов в мозге мышей, вызванная потреблением стевии, была наиболее похожа на активность, вызванную сахарозой. То есть, это подтверждает гипотезу, что стевия может быть наиболее совместимой для мозга заменой сахара среди изученных подсластителей.

Ученые считают, что использование стевии является лучшей альтернативой сахара в продуктах питания и напитках для снижения калорийности.

Перспектива открытия

Полученные результаты могут стать началом следующих более масштабных исследований в области нейробиологии, чтобы лучше понять, как стевия влияет на мозг человека.

Они убеждены, что их открытие может способствовать широкому использованию стевии как здоровой альтернативы сахара в пищевой промышленности и помочь бороться с ожирением.