По достижении 50 лет: обязательная еда на завтрак
Всем известно, что завтрак – важный прием пищи. С возрастом в организме происходят изменения, а потому, понятно, что его потребности тоже меняются. Чтобы улучшить самочувствие и общее состояние здоровья диетологи советуют следить за рационом. В частности, обратить особое внимание на то, что вы едите на завтрак.
Дело в том, что в вашей тарелке обязательно должен быть высококачественный белок, чтобы поддерживать мышечную массу и общее здоровье. Исследования свидетельствуют, что недостаток белка в рационе взрослых людей может вызвать необратимые изменения в организме.
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Почему важно есть белок
Диетолог Эми Гудсон объяснил, что с возрастом мы теряем мышечную массу, а это может стать триггером совершенно разных проблем, начиная с потери эластичности кожи и замедлением процесса заживления ран, заканчивая нарушениями в работе организма и развитием хронических заболеваний.
Сколько белка нам нужно
На завтрак, по словам диетолога, следует употреблять 25 – 30 граммов белка. Именно эта норма способствует наращиванию и восстановлению мышечной массы, а также способствует ощущению сытости.
Это количество белка поможет обеспечить организм аминокислотами, необходимыми для наращивания и восстановления мышечной массы, а также улучшит чувство сытости на несколько часов после еды,
- говорит Гудсон.
Почему белок так важен именно после 50 лет
На самом деле потреблять достаточно белка важно в любом возрасте, но после 50 наш организм нуждается в нем особенно.
С возрастом мы теряем примерно 2 – 3% мышечной массы каждые 10 лет, если не принимаем никаких активных мер для предотвращения этого,
– объясняет Гудсон.
Один из лучших способов борьбы с этой потерей - добавлять в рацион белок во время каждого приема пищи, особенно на завтрак.