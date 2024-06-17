По достижении 50 лет: обязательная еда на завтрак

Всем известно, что завтрак – важный прием пищи. С возрастом в организме происходят изменения, а потому, понятно, что его потребности тоже меняются. Чтобы улучшить самочувствие и общее состояние здоровья диетологи советуют следить за рационом. В частности, обратить особое внимание на то, что вы едите на завтрак.

Дело в том, что в вашей тарелке обязательно должен быть высококачественный белок, чтобы поддерживать мышечную массу и общее здоровье. Исследования свидетельствуют, что недостаток белка в рационе взрослых людей может вызвать необратимые изменения в организме.

Смотрите также Неочевидные причины, почему вы не худеете

Почему важно есть белок

Диетолог Эми Гудсон объяснил, что с возрастом мы теряем мышечную массу, а это может стать триггером совершенно разных проблем, начиная с потери эластичности кожи и замедлением процесса заживления ран, заканчивая нарушениями в работе организма и развитием хронических заболеваний.

Сколько белка нам нужно

На завтрак, по словам диетолога, следует употреблять 25 – 30 граммов белка. Именно эта норма способствует наращиванию и восстановлению мышечной массы, а также способствует ощущению сытости.

Это количество белка поможет обеспечить организм аминокислотами, необходимыми для наращивания и восстановления мышечной массы, а также улучшит чувство сытости на несколько часов после еды,

- говорит Гудсон.

Почему белок так важен именно после 50 лет

На самом деле потреблять достаточно белка важно в любом возрасте, но после 50 наш организм нуждается в нем особенно.

С возрастом мы теряем примерно 2 – 3% мышечной массы каждые 10 лет, если не принимаем никаких активных мер для предотвращения этого,

– объясняет Гудсон.

Один из лучших способов борьбы с этой потерей - добавлять в рацион белок во время каждого приема пищи, особенно на завтрак.