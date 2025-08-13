Ученые выяснили, какое оливковое масло больше всего полезно для сердца
- Греческие ученые обнаружили, что оливковое масло первого отжима с высоким содержанием фенолов значительно снижает уровень общего холестерина.
- Оливковое масло является важной частью средиземноморской диеты, которая связана со снижением рисков сердечно-сосудистых заболеваний и улучшением общего здоровья.
Оливковое масло известно своими полезными свойствами для сердца благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров. Но не менее важную роль для здоровья сердечно-сосудистой системы могут играть полифенолы – растительные антиоксиданты, содержащиеся в масле.
Группа греческих ученых провела исследование, в котором сравнила влияние оливкового масла первого отжима с различным содержанием фенольных соединений, информирует 24 Канал со ссылкой на Eatiing Well.
Смотрите также Продукты для долголетия: что обязательно добавить в рацион после 50-ти
Что показали результаты?
У людей, которые употребляли масло с высокой концентрацией фенолов, уровень общего холестерина значительно снизился по сравнению с теми, кто потреблял масло с низким содержанием этих веществ в больших дозах.
Исследователи отметили, что речь идет именно об оливковом масле первого отжима. Оно имеет насыщенный цвет, выразительный вкус и содержит больше полезных компонентов, чем рафинированное.
Какие преимущества потребления оливкового масла?
Оливковое масло является составляющей средиземноморской диеты, которую связывают с укреплением общего здоровья и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также есть научные данные о связи оливкового масла с уменьшением риска смерти от деменции.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.