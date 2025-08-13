Группа греческих ученых провела исследование, в котором сравнила влияние оливкового масла первого отжима с различным содержанием фенольных соединений, информирует 24 Канал со ссылкой на Eatiing Well.

Смотрите также Продукты для долголетия: что обязательно добавить в рацион после 50-ти

Что показали результаты?

У людей, которые употребляли масло с высокой концентрацией фенолов, уровень общего холестерина значительно снизился по сравнению с теми, кто потреблял масло с низким содержанием этих веществ в больших дозах.

Исследователи отметили, что речь идет именно об оливковом масле первого отжима. Оно имеет насыщенный цвет, выразительный вкус и содержит больше полезных компонентов, чем рафинированное.

Какие преимущества потребления оливкового масла?

Оливковое масло является составляющей средиземноморской диеты, которую связывают с укреплением общего здоровья и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также есть научные данные о связи оливкового масла с уменьшением риска смерти от деменции.