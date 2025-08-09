Если вы пытаетесь похудеть, но не хотите есть пресную пищу, обратите внимание на кремовый соус из йогурта, авокадо и кинзы. Диетологи называют его одним из лучших выборов для тех, кто следит за весом.

Почему именно эта заправка?

В отличие от большинства салатных заправок, соус на основе йогурта содержит белок, который способствует долговременному ощущению сытости, объяснили диетологи, информирует 24 Канал.

Заметьте. В 2 столовых ложках йогурта – только 32 килокалории, но 2 грамма белка. А если использовать греческий йогурт – еще лучше.

Если говорить о преимуществах этой заправки, то очевидна – низкая калорийность. По сравнению с жирными соусами на основе масла или майонеза (которые часто имеют 90–240 килокалорий), эта заправка – легкая альтернатива, что все равно имеет приятный насыщенный вкус благодаря кинзе, авокадо и лайму.

Более того, таким образом вы насыщаете организм полезными жирами. Благодаря авокадо соус обеспечивает организм мононенасыщенными жирами, которые поддерживают здоровье сердца и могут даже способствовать сжиганию жира.

Как такой соус влияет на пищеварение?

Следующее преимущество заправки на основе йогурта с добавлением кинзы и авокало, это пробиотики. Все просто – йогурт – это источник "хороших" бактерий, которые положительно влияют на микрофлору кишечника. И это действительно важно, ведь баланс бактерий в кишечнике может быть связан с весом.

Поэтому, заправки на основе йогурта, с простым составом и полезными жирами – оптимальный выбор не только во время похудения, а в целом для здорового образа жизни. Но главное, чтобы вам было вкусно, потому что сбалансированное питание должно приносить удовольствие.