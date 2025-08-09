Помогает худеть: диетологи назвали лучшую заправку для салатов: диетологи назвали лучшую заправку для салатов
- Кремовый соус из йогурта, авокадо и кинзы является низкокалорийной заправкой, что помогает насыщать организм белком и полезными жирами, способствуя похудению и долговременному ощущению сытости.
- Заправка на основе йогурта также обеспечивает пробиотики, которые положительно влияют на микрофлору кишечника, что может быть связано с весом и общим здоровьем.
Если вы пытаетесь похудеть, но не хотите есть пресную пищу, обратите внимание на кремовый соус из йогурта, авокадо и кинзы. Диетологи называют его одним из лучших выборов для тех, кто следит за весом.
Почему именно эта заправка?
В отличие от большинства салатных заправок, соус на основе йогурта содержит белок, который способствует долговременному ощущению сытости, объяснили диетологи, информирует 24 Канал.
Смотрите также 8 худших продуктов, которые могут провоцировать хроническое воспаление
Заметьте. В 2 столовых ложках йогурта – только 32 килокалории, но 2 грамма белка. А если использовать греческий йогурт – еще лучше.
Если говорить о преимуществах этой заправки, то очевидна – низкая калорийность. По сравнению с жирными соусами на основе масла или майонеза (которые часто имеют 90–240 килокалорий), эта заправка – легкая альтернатива, что все равно имеет приятный насыщенный вкус благодаря кинзе, авокадо и лайму.
Более того, таким образом вы насыщаете организм полезными жирами. Благодаря авокадо соус обеспечивает организм мононенасыщенными жирами, которые поддерживают здоровье сердца и могут даже способствовать сжиганию жира.
Как такой соус влияет на пищеварение?
Следующее преимущество заправки на основе йогурта с добавлением кинзы и авокало, это пробиотики. Все просто – йогурт – это источник "хороших" бактерий, которые положительно влияют на микрофлору кишечника. И это действительно важно, ведь баланс бактерий в кишечнике может быть связан с весом.
Поэтому, заправки на основе йогурта, с простым составом и полезными жирами – оптимальный выбор не только во время похудения, а в целом для здорового образа жизни. Но главное, чтобы вам было вкусно, потому что сбалансированное питание должно приносить удовольствие.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.