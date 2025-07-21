Какая музыка больше всего подходит для занятий спортом

Многие из нас замечали: тренироваться под музыку гораздо приятнее, и результат ощущается лучше. Оказывается, это не просто ощущение – научно доказано, что музыкальное сопровождение способно повысить продуктивность занятий спортом. Но какую музыку стоит выбрать для максимального эффекта?

На этот вопрос ответили исследователи из Италии, которые посвятили свою работу влиянию различных музыкальных стилей на силовые тренировки, пишет 24 Канал со ссылкой на Journal of Sports Sciences.

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Как проводилось исследование

В эксперименте приняли участие 20 молодых спортсменов (их средний возраст составил 23,5 года). Атлеты выполняли трехсерийные подходы по 8 повторений с весом, равным 75% от их максимального однократного жима. Каждую тренировку они проводили в одной из трех ситуаций: под любимые треки, под бодрую (но не личную) музыку и в полной тишине.

Во время выполнения упражнений ученые фиксировали показатели мощности – как средние, так и пиковые значения. Кроме того, после тренировки спортсмены проходили психологические опросы, чтобы оценить, насколько комфортно им далась нагрузка – и физически, и эмоционально.

Какая музыка улучшает продуктивность занятий

Результаты оказались однозначными: любимая музыка значительно увеличивала как силу, так и выносливость. Под собственный плейлист спортсмены не только демонстрировали более высокие показатели мощности, но и делали больше повторов в каждом подходе. Даже стимулирующая музыка без личной привязки была лучше, чем тишина, однако эффект от любимых песен оказался заметно выше.

Интересно, что все выбранные композиции были ритмичными (темп превысил 120 ударов в минуту), однако этот фактор не стал решающим. Главное – сильный эмоциональный отклик, вызванный персональным выбором. Психологические тесты подтвердили: под любимые треки спортсмены чувствовали больший прилив сил и мотивации на тренировке.

Исследователи объясняют это явление эффектом "узкого горлышка": мозг способен одновременно воспринимать ограниченное количество сигналов, поэтому увлекательная музыка помогает меньше замечать усталость и дискомфорт, а значит – тренироваться интенсивнее и дольше.

Практические выводы и ограничения исследования

Хотя эксперимент проводился только с жимом лежа и только среди опытных мужчин-спортсменов, ученые предполагают, что принцип работает и для других силовых упражнений. Особенно ярко положительный эффект проявляется в простых движениях, а вот при сложных технических упражнениях музыка может играть менее заметную роль.

Важно помнить: исследование было лабораторным, а участниками стали хорошо подготовленные молодые мужчины. В реальных залах, а также среди новичков и женщин, результат может отличаться, но общий вывод понятен – плейлист, который вдохновляет именно вас, действительно помогает прокачать тело и настроение во время тренировки.