Спрос на сахар в мире упал впервые за 40 лет. Перспективы его восстановления сейчас невозможны из-за экономического кризиса.

Об этом говорится в подсчетах лондонской аналитической компании Czarnikow Group, сообщает Bloomberg.

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За 2019-20 финансовый год потребление сахара в мире сократится на 1,2%. Последний раз оно достигало отрицательной отметки в 1979 году – тогда падение составило 1,4%.

Также в апреле, когда был разгар пандемии, цена на сахар достигла 12-летнего минимума – менее 10 центов за фунт.



Цены на сахар рекордно упали / Фото unsplash

Эксперты считают, что такое падение произошло из-за самоизоляции людей. Они потребляют больше сахаров, когда находятся за пределами дома.

Подтверждают прогнозы Czarnikow Group и данные по отдельным компаниям-производителям сладостей, отмечает Bloomberg. Так, Coca-Cola и Nestle сообщали о падении производства и продаж.