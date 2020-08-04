Люди могут передавать коронавирусную инфекцию своим домашним любимцам, и не исключено, что собаки более склонны к COVID-19..

Ученые проанализировали образцы, взятые у 915 собак и 505 котов во время плановых ветеринарных осмотров с марта по май, пишет biorxiv.

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Как проходило исследование

Для исследования были взяты домашние питомцы, которые живут в наиболее пострадавших от коронавируса районах Италии, в том числе в семьях, где был подтвержден COVID-19. В целом ветеринарам удалось получить 300 и 180 мазков из горла, 180 и 80 – из носа, а также 55 и 30 ректальных мазков у собак и кошек соответственно.

ПЦР-тесты не выявили коронавирус ни у одного из животных, что говорит о том, что никто из животных не был инфицирован на момент взятия проб. Однако серологическое исследование выявило специфические антитела у 13 собак и 6 кошек, причем 2 собаки и одна кошка жили в домах, где ни у одного из членов семьи не был подтвержден COVID-19. Все другие домашние питомцы, скорее всего, заразились от своих больных хозяев.

Ученые выяснили также, что все зараженные подопечные были старше одного года, причем самцы подвергались заражению чаще, чем самки.

Собаки более склонны к коронавирусу

Авторы исследования отмечают, что их работа подтвердила способность собак и кошек до сероконверсии, то есть выработки нейтрализующих антител. С учетом того, что у собак вдвое чаще проявлялись антитела, это может свидетельствовать об их повышенной восприимчивости к инфекции по сравнению с кошками.

В середине июля в Нью-Йорке умер пес по имени Бади, у которого также был обнаружен коронавирус и симптомы заболевания. Раньше у собаки была диагностирована лимфома, однако врачи не знают, сделал ли рак его более восприимчивым к вирусу.

Как домашние животные передают коронавирус / Инфографика 24 канала