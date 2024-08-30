С начала лета в Киеве умерло три человека от лихорадки Западного Нила

С 1 июня 2024 года в Свято-Михайловской клинической больнице города Киева находились на лечении 17 пациентов с диагнозом лихорадка Западного Нила.

Лихорадка Западного Нила в Киеве

Об этом информировала Валентина Гинзбург, директор Департамента здравоохранения КГГА. По ее данным, среди зараженных было 10 мужчин и 7 женщин из разных районов Киева, а также двое из Киевской и Черкасской областей.

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Все они нуждались в стационарной терапии из-за тяжелого состояния здоровья. Трое пациентов умерли из-за осложнений в виде менингоэнцефалита.

Что известно о лихорадке Западного Нила

Вирус лихорадки Западного Нила классифицирован как очень опасный и входит в первую группу риска по международным стандартам ВОЗ. Он является родственником вирусов, вызывающих энцефалиты и лихорадку Денге.

Основные носители вируса – некоторые виды комаров, которые заражаются от крови инфицированных птиц, преимущественно перелетных, в которых вирус живет до 200 дней. Контактное заражение от животных к людям является крайне редким.

Симптомы лихорадки Западного Нила варьируются: в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, но примерно в 20% случаев развивается гриппоподобное состояние с высокой температурой, головной болью и другими проявлениями интоксикации. В тяжелых случаях возможны менингит или энцефалит – воспаление мозга.

На данный момент не существует специфического лечения лихорадки Западного Нила, ведется лишь симптоматическая терапия. Профилактика заключается в защите от комаров с помощью москитных сеток, репеллентов и одежды, которая покрывает тело, что особенно важно при посещении мест с высокой активностью насекомых.