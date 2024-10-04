В курортном регионе Италии вспыхнула опасная болезнь
Источник:Euractiv
В популярном итальянском регионе Марке обеспокоены из-за распространения опасной инфекции. Десятки людей госпитализировали в больницы.
В одном только небольшом городе Фано с середины августа 2024 года зафиксировали более 100 подтвержденных случаев этой болезни, пишет Euractiv.
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В курортном городе вспышка лихорадки Денге
В регионе Марке распространяется лихорадка Денге. В прибрежном городке Фарго 35 больным понадобилась госпитализация. Еще 10 случаев требуют подтверждения.
К счастью, в этом году в стране не зарегистрировано ни одного случая смерти, но врачи обеспокоены тем, что ситуация может быть хуже, чем кажется. Ведь много бессимптомных случаев остаются незарегистрированными.
Ситуация вышла из-под контроля, количество случаев заражения минимум вдвое превышает официально зарегистрированное. Будем надеяться, что зима наступит скоро,
– написал в Facebook Роберто Буриони, профессор вирусологии в миланском университете Сан-Раффаэле.
Сейчас итальянские ученые пытаются понять, почему этот прибрежный город с населением 60 тысяч человек так сильно пострадал.
К счастью, зона заражения очень мала, поскольку комары имеют ограниченное перемещение в 200 метров,
– сказала руководитель исследований в Отделении инфекционных заболеваний Национального института здравоохранения Флавия Риккардо.
В прошлом году сильнее всего в Италии пострадал большой северный регион Ломбардия возле Милана. Там было зарегистрировано около 80 случаев лихорадки Денге.