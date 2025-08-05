В мире все чаще фиксируют случаи смертельных отравлений вследствие использования лидокаина - одного из самых распространенных местных анестетиков. За последние 10 лет риск летального отравления этим препаратом увеличился более чем вдвое, несмотря на общее снижение побочных эффектов от других анестетиков.

Об этом говорится в масштабном исследовании, результаты которого опубликовали в авторитетном медицинском журнале BMJ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Medscape.

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Что показало исследование?

Ученые проанализировали статистику отравлений, собранную Американской ассоциацией центров контроля за отравлениями за период с 1983 по 2022 год. Основное внимание они сосредоточили на применении местных анестетиков в медицинской практике, преимущественно для обезболивания во время амбулаторных процедур и косметических вмешательств.

Согласно данным:

В период 2001–2022 годов 0,11% случаев отравления лидокаином завершились смертью. Для других местных анестетиков этот показатель был в десять раз меньше – 0,012%.

С 2016 по 2021 год количество сообщений об отравлении лидокаином выросло более чем на 50%, тогда как случаи с применением других препаратов – наоборот, уменьшились на 50%.

Заметьте. В период с 2011 по 2022 год препарат был связан с 82% всех смертей, вызванных местными анестетиками.

В чем главная проблема?

Большинство летальных случаев связаны с передозировкой. Ученые привели пример, когда пациенту ввели 48 000 миллиграммов лидокаина, что в 96 раз превышает рекомендованную максимальную дозу в 500 миллиграммов.

Это свидетельствует о необходимости более жесткого контроля за дозировкой препарата, повышения осведомленности медицинских работников и использования современных протоколов лечения в случае токсической реакции.

К слову, прошлом году в Харькове произошел трагический случай – женщина умерла в кабинете косметолога после введения чрезмерной дозы лидокаина. Количество препарата превышало норму в 15 раз.