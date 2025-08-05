Об этом говорится в масштабном исследовании, результаты которого опубликовали в авторитетном медицинском журнале BMJ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Medscape.

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Что показало исследование?

Ученые проанализировали статистику отравлений, собранную Американской ассоциацией центров контроля за отравлениями за период с 1983 по 2022 год. Основное внимание они сосредоточили на применении местных анестетиков в медицинской практике, преимущественно для обезболивания во время амбулаторных процедур и косметических вмешательств.

Согласно данным:

В период 2001–2022 годов 0,11% случаев отравления лидокаином завершились смертью. Для других местных анестетиков этот показатель был в десять раз меньше – 0,012%.

С 2016 по 2021 год количество сообщений об отравлении лидокаином выросло более чем на 50%, тогда как случаи с применением других препаратов – наоборот, уменьшились на 50%.

Заметьте. В период с 2011 по 2022 год препарат был связан с 82% всех смертей, вызванных местными анестетиками.

В чем главная проблема?

Большинство летальных случаев связаны с передозировкой. Ученые привели пример, когда пациенту ввели 48 000 миллиграммов лидокаина, что в 96 раз превышает рекомендованную максимальную дозу в 500 миллиграммов.

Это свидетельствует о необходимости более жесткого контроля за дозировкой препарата, повышения осведомленности медицинских работников и использования современных протоколов лечения в случае токсической реакции.

К слову, прошлом году в Харькове произошел трагический случай – женщина умерла в кабинете косметолога после введения чрезмерной дозы лидокаина. Количество препарата превышало норму в 15 раз.