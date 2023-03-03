Какие препараты могут вылечить тревогу

Беспокойство – это нормальная часть жизни, ведь мы постоянно сталкиваемся с неприятными ситуациями и, как следствие, со стрессом. Но иногда тревога теряет связь с каким-либо конкретным событием, может сохраняться очень долго.

В Украине из-за войны, которую развязала Россия, многие могут иметь тревожность По предварительным прогнозам Минздрава, психологической поддержки потребуют около 15 миллионов украинцев, из них около 3 – 4 миллионов нужно будет назначать медикаментозное лечение.

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Почему возникает тревога

Тревога оказывает влияние на работу тела и психики. Хотя кажется, что его единственная задача – испортить человеку жизнь, на самом деле у него важная функция – помочь организму собрать все свои ресурсы, дать отпор обидчику или избежать опасности.

Так, при острой тревоге запускается защитная реакция "бей или беги": все органы и системы, обеспечивающие немедленное выживание, переходят в аварийный режим. Причем иногда напряжение может сохраняться очень долго, это постоянный тонус организма и расход энергии. Если тревога очень сильна или продолжительна, может нарушиться питание, сон, либидо, социальная жизнь, режим работы и отдыха. Поэтому в таких случаях применяют лекарства.

Анксиолитики в лечении тревоги

Для лечения острой тревоги применяют препараты, которые оказывают немедленное противотревожное действие – анксиолитики. Их назначают короткими курсами или по требованию. Прием завершается после улучшения ситуации, поскольку существует риск привыкания.

Анксиолитики могут быть:

бензодиазепиновыми – влияют на рецепторы тормозного нейромедиатора ЦНС – гамма-аминомасляной кислоты, имеют снотворный, седативный, анксиолитический, миорелаксирующий и противосудорожный эффекты;

небензодиазепиновыми, например агонисты серотониновых рецепторов.

Антидепрессанты в лечении тревоги

Эффект после приема анксиолитиков быстр, но неустойчив. Для терапии хронических тревожных состояний используют антидепрессанты. Их эффект развивается через один-два месяца после начала приема, но при успешном лечении может сохраняться даже после отмены препарата. К примеру, это могут быть селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, через которые повышается концентрация серотонина в организме. При тревоге их применяют чаще других антидепрессантов из-за сравнительно небольшого перечня побочных эффектов и способности улучшать настроение.

Также для лечения тревоги врач может назначить ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина, которые наряду с серотонином увеличивают уровень норадреналина. Это нейромедиатор, отвечающий за мобилизацию ресурсов в стрессовой ситуации и принимающий участие в регуляции настроения.

В конце концов, если другие препараты не помогают, при лечении тревоги могут использоваться трициклические антидепрессанты (ТЦА). Они влияют не только на серотониновые и норадреналиновые рецепторы, но и на связывающиеся с другими веществами: например, с ацетилхолином, контролирующим нервно-мышечную передачу, или гистамином.