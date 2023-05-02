Какие лекарства нельзя смешивать с алкоголем: полный перечень

Поэтому часто пациентам не объясняется, почему определенное лекарство опасно при смешивании с алкоголем. Чем больше людей осознают эти риски, тем чаще они смогут делать осознанный выбор своего здоровья и употребления алкоголя.

Также на тему Почему употребление алкоголя приводит к увеличению живота

Обезболивающие

Большинство сильнодействующих болеутоляющих содержат определенные ингредиенты опиоидного типа. Сочетание алкоголя с этим лекарством может увеличить токсичность и вызвать угнетение дыхания. Это означает, что оно сильно замедляется и может полностью прекратиться. А под токсичностью подразумевается, что и алкоголь, и болеутоляющие средства повышают действие друг друга, вызывая возможность передозировки. Кроме того, токсичность этой комбинации резко повышает риск повреждения органов, особенно печени и мозга

Еще одно болеутоляющее средство, которое не является опиоидом и его также нельзя смешивать с алкоголем, – это ацетаминофен. И их сочетание плохо влияют на печень и могут усугубить ее повреждение.. Обычно эти побочные эффекты возникают в течение длительного периода употребления как алкоголя, так и ацетаминофена.

Бензодиазепины

Бензодиазепины – это лекарство, которое обычно принимается для успокоения тревоги. И алкоголь, и бензодиазепины оказывают схожее действие на нервную систему. Поэтому при смешивании они могут усилить действие обоих веществ, вызывая усиление побочных эффектов таких как сонливость, угнетение дыхания, потеря сознания и опасная абстиненция.

Лекарство против кашля и простуды

Лекарства против кашля и простуды, смешанные с алкоголем, могут быть опасными, будь то безрецептурные или назначенные врачом. Причины очень похожи на то, что происходит с болеутоляющими. При совместном применении это лекарство может вызвать увеличение передозировки и серьезную токсичность для мозга и органов.

Настоящая опасность этого лекарства заключается в том, что ингредиенты часто непонятны широкой общественности. Лекарство против кашля и простуды часто содержит седативные, болеутоляющие, антигистаминные средства и средства, подавляющие кашель, все они усиливают токсичность при смешивании с алкоголем.

Лекарство против диабета и холестерина

Лекарство против диабета, такие как инсулин и метформин, плохо влияют на печень – к сожалению, алкоголь тоже. Когда это лекарство принимается вместе с алкоголем, это повышает вероятность заболевание печени, особенно при сочетании в течение длительного периода времени. Часто врачи говорят, что можно выпить одну-две рюмки здесь и там. Однако когда употребление алкоголя превышает один или два стакана, вероятность проблем с печенью возрастает.

То же можно сказать о сочетании препаратов для контроля холестерина и алкоголя. Такие лекарства, как Розувастатин и Аторвастатин, сильно влияют на печень. Следует также отметить, что оба эти состояния (диабет и высокий уровень холестерина) также могут усугубить проблемы с печенью.

Лекарство для психического здоровья

Почти все лекарства против психических заболеваний нельзя принимать с большим количеством алкоголя. Во-первых, некоторые из этих лекарств сильно влияют на органы, поэтому их сочетание с алкоголем может усилить повреждение некоторых органов тела.

Во-вторых, алкоголь часто может снизить эффективность этого лекарства, если его принимать вместе. Психическое заболевание связано со злоупотреблением психоактивными веществами, поэтому эта комбинация может усугубить симптомы психического заболевания, повышая вероятность злоупотребления. В определенном смысле это может превратиться в замкнутый круг.

Антибиотики и противогрибковые средства

Многие люди используют антибиотики довольно часто. К сожалению, они очень вредны для печени, потому в сочетании с алкоголем могут увеличить риск повреждения печени.

Также противогрибковые препараты могут увеличить накопление ацетальдегида в организме при смешивании с алкоголем. Это создает очень неприятную реакцию, вызывая красноту, тошноту и рвоту. Эти симптомы неприятны, но могут быть опасными. Слишком много ацетальдегида также может вызвать расширение кровеносных сосудов, низкое кровяное давление и учащенное сердцебиение, что может быть опасно для людей с заболеваниями коронарной артерии или сосудов.