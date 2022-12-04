Львовские ученые разрабатывают медицинский препарат для военных

Львовские учёные разрабатывают важный препарат для защитников. Он позволит быстрее залечивать раны.

Над препаратом работают биологи Львовского института биологии клетки НАН Украины. Его можно будет изготовлять в виде раствора или порошка.

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Львовские ученые работают над разработкой препарата для военных

Заведующий отделом Института биологии клетки НАН Украины Ростислав Стойка рассказал, что основой препарата, над которым работают ученые, является хитозан. Его получают из морских организмов. Это вещество помогает заживлять раны и обладает незначительными противобактериальными свойствами и выраженным кровоостанавливающим эффектом. Хитозан будут совмещаться с антибиотиком. Препарат можно использовать для лечения и быстрого заживления ран, в частности в военной медицине.

Вы закупорили рану, кровь остановилась, но вы закупорили и бактерии, которые там есть, и пока вы доставите раненого, то проходит несколько часов и очень часто развиваются гнойные процессы. Наш препарат более биосовместим, он лучше взаимодействует с тканями и не делает тех вот пробок, и, кроме того, является антибактериальным. Кровоостанавливающих препаратов очень много, а таких препаратов нет. Наш в процессе доставки раненого уже будет лечить,

– отметил Стойка.

Над разработкой этого препарата начали работать полтора года назад. У ученых есть его лабораторные образцы, которые уже проверили на лабораторных животных и добровольцах.

"Мы вот проверяли на себе и раны действительно зажили быстрее, качественнее и не наблюдали инфекционных процессов", – рассказал ученый Института биологии клетки НАН Украины Назар Манько.

Смотрите фото из лаборатории / Фото Суспільне

Также в институте идет работа над специальными обеззараживающими повязками для раненых.

"Мы занимаемся вопросом обеззараживания ран. Пока из полевых условий раненый будет доставлен в госпиталь, может быть уже сепсис. И это очень плохо. Надо иметь обеззараживающие повязки, которые также не токсичны, и мы такое у нас в отделе разработали", – заявил директор Института биологии клетки НАН Украины Андрей Сибирный.

Чтобы завершить исследование препаратов, институт подался на государственное финансирование. После создания технологии производства будут искать инвесторов, которые приступят к их изготовлению.