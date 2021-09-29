Ледяное оздоровление: чем полезны несколько минут холодного душа

Просыпаться по утрам и умываться ледяной водой не самое приятное занятие. Однако эта привычка имеет много преимуществ для физического и психического здоровья.

Несколькоминутный холодный душ влияет на организм человека больше, чем вы думаете.

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Как появился тренд на ледяную воду

Впервые холодный душ применяли в начале XIX века. Врачи назначали прохладные умывания заключенным для того, чтобы обуздывать их агрессивность и уменьшать мысли о преступлениях.

Впоследствии ученые узнали, что холодный душ имеет несколько другие свойства. Врачи разобрались, что мыться лучше все же в теплой воде, а ледяные ванны заменили на горячий душ, который вызывал более позитивные эмоции.



Холодный душ полезный для организма / Фото unsplash

Но практикование прохладных ванн не прекратилось – более того, популяризировалось через несомненную пользу для здоровья.

Холодный душ снижает заболеваемость

Ученые из Нидерландов исследовали, что люди, которые регулярно умывались холодной водой, реже брали больничные. Те, кто принимал только теплый душ, чаще оставались дома из-за болезни.

В исследовании приняли участие более 3 тысяч человек. Их поделили на 4 группы и попросили ежедневно принимать теплый душ. Первой группе порекомендовали заканчивать душ 30 секундами холодной воды, второй сказали простоять 1 минуту, а третьей – 90 секунд. Четвертая группа должна была принимать только теплые ванны.

Участников эксперимента попросили соблюдать эти требования в течение месяца, но впоследствии оказалось, что 64 процента людей продолжили принимать холодные ванны – контрастный душ пришелся им по душе.



Люди, принимающие холодный душ, меньше болеют / Фото Pexels

После трехмесячного периода наблюдений они обнаружили, что группы, у которых была холодная вода, на 29 процентов сократили отпуск с больничных по собственному желанию.

Интересно, что продолжительность холодной воды не повлияла на отсутствие болезни.

Влияет ли холодный душ на иммунитет

Исследование демонстрирует, что холодная вода может препятствовать заболеваниям, хотя причина до сих пор неясна. Ученые предполагают, что это связано с укреплением иммунной системы.

Ученые из Чехии сообщают, что когда спортсменов погружали в ледяную воду три раза в неделю, это давало небольшой импульс их иммунитету. Однако для подтверждения этих выводов необходимо провести более масштабные исследования.

Почему холодный душ бодрит

Ледяная вода активирует симпатическую нервную систему человека – часть, которая регулирует стрессовые реакции. Во время холодного душа в организме вырабатывается гормон норадреналин.

Как работает норадреналин Этот гормон вместе с дофамином и адреналином воздействует на области мозга, где контролируется внимание и реакция на внешние раздражители. Норадреналин в соединении с другими гормонами увеличивает частоту сердечных сокращений и настраивает организм на бой или побег. Обычно этот гормон связывают с усердием и мотивацией, регуляцией сна и агрессивным поведением.

Когда люди погружаются в холодную воду, смесь гормонов ускоряет биение сердца и повышает давление – и именно это, по мнению ученых, связано с улучшением здоровья.

Лучшая кожа и похудение – преимущества ледяной ванны

Эксперименты показали, что погружение в холодную воду улучшает циркуляцию в организме. Когда человек переключает воду с горячей на холодную, то тело, которое неожиданно столкнулось с холодом, экстренно нагревается – в результате ускоряется кровообращение и приток крови к поверхности кожи.

Исследование, которое изучало погружение в холодную воду после тренировки, показало, что после четырех недель приток крови к мышцам и из них улучшился. Улучшилось и состояние кожи – также из-за кровообращения.



Холодный душ помогает улучшить состояние кожи и мышц / Фото Pexels

Кроме того, эксперты заметили, что холодный душ может повлиять на метаболизм и помочь человеку похудеть. Согласно исследованию, погружение в холодную воду (14 градусов) увеличивает метаболизм на 350 процентов. Тело быстрее превращает пищу и напитки в энергию. В результате человек не набирает вес да еще и чувствует себя бодрым.

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Холодное спасение от плохого настроения

Хоть переключаться с приятной теплой водички на ледяную струю – не слишком приятное занятие, на самом деле холодный душ полезен для психического здоровья. Это обусловлено тем самым норадреналином, который вызывает повышенную умственную активность. Например, у пожилых людей холодная вода, нанесенная на лицо и шею, улучшает работу мозга.

Холодные умывания также могут облегчить симптомы депрессии – ученые объясняют это активацией электрических импульсов в нервах, которые имеют антидепрессивный эффект.