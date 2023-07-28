Диагноз через приложение: как ведущие дерматовенерологи страны лечат бойцов "на нуле"

Украинские специалисты-дерматовенерологи создали уникальный сервис для военных, которые находятся "на нуле". Благодаря специальному приложению каждый защитник, а также член его семьи может обратиться к врачам за бесплатной консультацией с проблемами заболевания кожи.

Об этом эксклюзивно 24 Каналу рассказал заведующий кафедрой дерматовенерологии НМАПО имени П. Л. Шупика Александр Литус. Он подчеркнул, что приложение уже успешно работает. За один день специалисты проводят от 50 до 100 консультаций.

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Важно своевременное лечение

Программа помощи создана в первую очередь для бойцов, непосредственно находящихся "на нуле" и не имеющих возможности получить помощь. Именно своевременная диагностика и начало лечения важны в преодолении большинства дерматологических заболеваний.

Такие простые вещи, как траншейная стопа, мозоли, воспаление хронических процессов, например псориаз, атопический дерматит приводят к тому, что военный не может полноценно двигаться и выполнять свои задачи,

– отметил Александр Литус.

По его словам, большинство дерматологических проблем можно решить максимум за 5 дней лечения. В настоящее время помощь оказывают более 100 специалистов со всей страны.

Алгоритм получения помощи

Чтобы получить бесплатную помощь, нужно зайти на сайт dermguard.org – Дерматовенерологическая гвардия Украины. Сразу на главной странице есть функция "Получить консультацию врача". По ссылке доступна форма, где необходимо указать свои данные, подробно описать проблему и прикрепить фото.

"В течение максимум 24 часов военный получает четкий диагноз и понимание, какое средство нужно применить. При этом врачи не выписывают желаемое, а учитывают то, которое сейчас есть под рукой у бойца, или необходимые составляющие для него", – подчеркнул Литус.

Сайт Дерматовенерологической гвардии Украины / Скриншот

Также на сайте в разделе "Бесплатная консультация" есть видео с инструкцией пошаговых действий. Можно воспользоваться телефоном горячей линии.

"Все заявки мы распределяем между нашими врачами. Сейчас к работе присоединилось несколько частных клиник. И ведутся переговоры с почтовым оператором о налаживании отправки медикаментов в необходимые регионы", – добавил специалист.

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