Действительно ли помогают лекарства против СДВГ

Поскольку осведомленность о симптомах СДВГ у взрослых растет, все больше людей обращаются за диагностикой. Это замечательно, однако отрасль лечения этого диагноза все еще развивается.

Недавние исследования показывают, что лекарства против СДВГ могут помочь повысить когнитивные функции и снижают риск преждевременной смерти. Однако есть и недостатки – высокие дозы этих препаратов также связаны с повышенным риском психоза. Об этом пишет Medical News Today.

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Что показывают исследования лекарств против СДВГ: польза препаратов

Обзор и метаанализ, опубликованные в Neuroscience and Biobehavioral Reviews в мае 2024 года, подчеркнули преимущества, которые рецептурные лекарства против СДВГ могут принести здоровью мозга.

Исследование рассматривало как стимулирующие, так и нестимулирующие препараты, которые врачи могут назначать долгосрочно для лечения СДВГ. Более конкретно исследовали влияние метилфенидата и атомоксетина.

Ученые сделали вывод, что оба препарата помогают улучшить внимание, торможение и время реакции. Кроме того, люди, которые использовали метилфенидат, также продемонстрировали улучшение рабочей памяти.

Это отличная новость, поскольку среди других симптомов люди с СДВГ могут иметь проблемы с поддержанием концентрации, контролем импульсов и памятью.

Оба типа лекарств улучшают такие когнитивные функции, как внимание и рабочая память, оптимизируя уровень нейромедиаторов и улучшая подключение к сети мозга,

– объяснил Дэвид Меррилл, доктор медицинских наук и гериатрический психиатр.

В марте этого же года в мае было опубликовано еще одно исследование в JAMATrusted Source. Оно еще больше подчеркнуло положительное влияние лекарств от СДВГ на качество жизни человека.

Было обнаружено, что люди с СДВГ, которые принимают лекарства против этого заболевания, имеют на 19% меньший риск ранней смерти по сравнению со сверстниками, которые не лечатся. Исследователи приняли во внимание все возможные причины смерти, включая неестественные причины, такие как: несчастные случаи, самоубийства, случайное отравление и передозировка наркотиками.

Полученные данные свидетельствуют о том, что улучшение когнитивных функций значительно повышает качество жизни людей, потенциально снижая риск сопутствующих психических расстройств, таких как тревога и депрессия.

Однако со всеми преимуществами есть некоторые предостережения, особенно по дозировке лекарств.

Негативная сторона лекарств против СДВГ

Исследование, опубликованное в American Journal of Psychiatry в сентябре 2024 года, вызвало тревогу: амфетамины в высоких дозах, которые отпускаются по рецепту (они являются стимуляторами и первой линией лечения СДВГ) связаны с пятикратным повышением риска психоза или мании.

Лекарства-стимуляторы не имеют верхнего предела дозы на этикетках, однако оказалось, что это должно быть главным фактором при их назначении.

Хотя доказательства довольно ограничены, врачи должны рассмотреть менее рискованные лекарства. А особенно если пациент имеет высокий риск развития психоза или мании.