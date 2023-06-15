Болит ухо после купания: что такое наружный отит и как его лечить

Уши пловца или внешний отит – воспаление уха, которое приводит к боли и покраснению в слуховом проходе. Обычно наружный отит появляется, когда вода попадает в ухо и остается там.

Причины внешнего отита

Это приводит к тому, что в органе появляется влажная среда, из-за которой раздражается кожа. Такая среда благоприятна для роста бактерий. Засов в уши пальцев, ватных палочек или других предметов может привести к воспалению, потому что царапает кожу в слуховом проходе.

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К факторам риска относится следующее:

Избыток влаги в ушном канале из-за обильного потоотделения, длительной влажной погоды или воды, оставшейся в ухе после купания.

Воздействие бактерий в загрязненной воде.

Чистка слухового прохода ватными палочками или другими предметами может привести к царапинам в ухе.

Устройства, которые могут вызвать царапины в ухе, например, наушники или слуховые аппараты.

Симптомы внешнего отита

покраснение наружного уха;

зуд в ухе; боль, часто при прикосновении к мочке уха;

навоз из уха;

распухшие слюнные железы на шее;

опухший слуховой проход;

потеря слуха;

ощущение закупорки в ухе;

высокая температура – около 39 градусов.

Для диагностики врач осматривает ухо. Если отит диагностировали, но лечение было безуспешным, врач направит на гной анализ, чтобы понять, что вызвало инфекцию.

Лечение внешнего отита

Лечение состоит из нескольких этапов.

Очистка. Врач с помощью отсасывающего устройства удаляет выделения, комки ушной серы, шелушащуюся кожу и другие загрязнения. Это нужно, чтобы капли для ушей попадали на все участки уха.

Капли. В зависимости от типа и тяжести инфекции врач назначит капли с комбинацией из:

кислотного раствора для восстановления нормальной антибактериальной среды уха – из-за нее бактерий становится меньше;

стероидов для уменьшения воспаления;

антибиотиков для борьбы с бактериями;

противогрибковых веществ для борьбы с инфекцией, вызванной грибком.

Обезболивающие. Чтобы избавиться от боли, рекомендуют применять ибупрофен или парацетамол. Если эти препараты не помогают, врач назначит более сильные обезболивающие.

Ограничение. Чтобы инфекция прошла, нужно: воздержаться от плавания; не носить беруши, слуховой аппарат или наушники до исчезновения боли или выделений; избегать попадания воды в ухо при принятии душа или ванны.