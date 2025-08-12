Инъекция вместо ежедневных таблеток: разработали новую форму лечения болезни Паркинсона
- Ученые из Университета Южной Австралии разработали еженедельную инъекцию, которая может заменить ежедневный прием лекарств для больных Паркинсоном, сочетая леводопу и карбидопу.
- Препарат еще не тестировали на людях, но планируют начать испытания на животных в ближайшие месяцы, что может снизить риск падений и позволить пациентам вести более активную жизнь.
Ученые представили разработку, которая может кардинально изменить жизнь миллионов людей с болезнью Паркинсона. Речь идет о еженедельной инъекции длительного действия, способной заменить ежедневный прием нескольких доз лекарств.
Разработку представили исследователи из Университета Южной Австралии, детали рассказывает 24 Канал.
Сейчас пациенты вынуждены строго придерживаться графика приема препаратов, ведь даже одна пропущенная доза может привести к значительному ухудшению состояния.
Справочно. По данным Фонда Паркинсона, в мире с этим диагнозом живет более 10 миллионов человек, а мужчины болеют в полтора раза чаще, чем женщины.
Что известно о новой терапии?
Новая инъекция сочетает два основных препарата – леводопу и карбидопу – в одной дозе, которая постепенно высвобождает действующие вещества в течение семи дней. Это может полностью заменить ежедневный прием трех-четырех таблеток.
Лекарство направлено на облегчение симптомов болезни, таких как мышечная ригидность, тремор, замедленность движений и нарушение равновесия.
Хотя препарат еще не тестировали на людях, первые испытания на животных планируют начать в ближайшие месяцы. Генеральный директор Parkinson's Australia Оливия Нассарис назвала инъекцию "большим прорывом", что может снизить риск падений и позволить пациентам вести более активную жизнь.
