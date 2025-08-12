Разработку представили исследователи из Университета Южной Австралии, детали рассказывает 24 Канал.

Сейчас пациенты вынуждены строго придерживаться графика приема препаратов, ведь даже одна пропущенная доза может привести к значительному ухудшению состояния.

Справочно. По данным Фонда Паркинсона, в мире с этим диагнозом живет более 10 миллионов человек, а мужчины болеют в полтора раза чаще, чем женщины.

Что известно о новой терапии?

Новая инъекция сочетает два основных препарата – леводопу и карбидопу – в одной дозе, которая постепенно высвобождает действующие вещества в течение семи дней. Это может полностью заменить ежедневный прием трех-четырех таблеток.

Лекарство направлено на облегчение симптомов болезни, таких как мышечная ригидность, тремор, замедленность движений и нарушение равновесия.

Хотя препарат еще не тестировали на людях, первые испытания на животных планируют начать в ближайшие месяцы. Генеральный директор Parkinson's Australia Оливия Нассарис назвала инъекцию "большим прорывом", что может снизить риск падений и позволить пациентам вести более активную жизнь.