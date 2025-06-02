Сколько курильщиков среди украинских подростков: отчет Минздрава
- Почти каждый пятый школьник в Украине в возрасте 13-15 лет (19,6%) использует электронные сигареты, что отмечено в отчете Минздрава на основе Глобального опроса молодежи по табаку.
- Несмотря на снижение количества курильщиков традиционных сигарет с 26% в 2005 до 17,6% в 2023, электронные сигареты остаются популярными, а 47,3% подростков не сталкиваются с препятствиями при покупке сигарет.
- Отчет выявил положительные изменения в уменьшении пассивного курения, снижением воздействия табачного дыма дома до 24,9% школьников по сравнению с более 70% в 2005 году.
- 12,3% подростков курят обычные сигареты, 6,9% используют табак для нагревания, 5,1% – бездымный табак, а 2,9% – никотиновые подушечки.
Курение среди украинских подростков остается острой проблемой: почти каждый пятый школьник в возрасте 13 –15 лет (19,6%) использует электронные сигареты.
Эти данные обнародовало Министерство здравоохранения Украины на основе Глобального опроса молодежи относительно табака (GYTS), передает 24 Канал.
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Курение среди подростков в Украине
Исследование охватывает детей от 11 до 17 лет и позволяет проследить тенденции за последние двадцать лет: опрос проводился в 2023 году, а предыдущие – в 2005, 2011 и 2017 годах.
Хотя наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества курильщиков традиционных сигарет – с 26% в 2005 до 17,6% в 2023 году – электронные сигареты не теряют популярности среди молодежи. С 2017 года процент подростков, которые используют эти устройства, повысился на 1,2% и сейчас это почти каждый пятый.
Никотин вредит нервной и сердечно-сосудистой системам и вызывает зависимость, которая часто длится всю жизнь. Наш долг - защитить детей, создав для них безопасную среду без табака,
– рассказала директор департамента общественного здоровья Минздрава Татьяна Скапа.
Ключевые результаты исследования:
- 12,3% подростков курят обычные сигареты (в 2017 году – 9,2%, в 2005 – 24%);
- 19,6% – употребляют электронные сигареты;
- 47% курильщиков желают избавиться от зависимости, однако лишь немногим это удается;
- 6,9% школьников курят табак для нагревания;
- 5,1% потребляют бездымный табак, 2,9% – никотиновые подушечки.
Отчет также показал положительные сдвиги в уменьшении пассивного курения: сейчас только 24,9% школьников подвергаются воздействию табачного дыма дома, тогда как в 2005 году этот показатель превышал 70%. Однако 47,3% подростков не сталкиваются с препятствиями при покупке сигарет, что свидетельствует о недостаточном контроле за возрастными ограничениями.
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