Сколько курильщиков среди украинских подростков: отчет Минздрава

Курение среди украинских подростков остается острой проблемой: почти каждый пятый школьник в возрасте 13 –15 лет (19,6%) использует электронные сигареты.

Эти данные обнародовало Министерство здравоохранения Украины на основе Глобального опроса молодежи относительно табака (GYTS), передает 24 Канал.

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Курение среди подростков в Украине

Исследование охватывает детей от 11 до 17 лет и позволяет проследить тенденции за последние двадцать лет: опрос проводился в 2023 году, а предыдущие – в 2005, 2011 и 2017 годах.

Хотя наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества курильщиков традиционных сигарет – с 26% в 2005 до 17,6% в 2023 году – электронные сигареты не теряют популярности среди молодежи. С 2017 года процент подростков, которые используют эти устройства, повысился на 1,2% и сейчас это почти каждый пятый.

Никотин вредит нервной и сердечно-сосудистой системам и вызывает зависимость, которая часто длится всю жизнь. Наш долг - защитить детей, создав для них безопасную среду без табака,

– рассказала директор департамента общественного здоровья Минздрава Татьяна Скапа.

Ключевые результаты исследования:

12,3% подростков курят обычные сигареты (в 2017 году – 9,2%, в 2005 – 24%);

19,6% – употребляют электронные сигареты;

47% курильщиков желают избавиться от зависимости, однако лишь немногим это удается;

6,9% школьников курят табак для нагревания;

5,1% потребляют бездымный табак, 2,9% – никотиновые подушечки.

Отчет также показал положительные сдвиги в уменьшении пассивного курения: сейчас только 24,9% школьников подвергаются воздействию табачного дыма дома, тогда как в 2005 году этот показатель превышал 70%. Однако 47,3% подростков не сталкиваются с препятствиями при покупке сигарет, что свидетельствует о недостаточном контроле за возрастными ограничениями.