Купание в проруби на Крещение: как подготовиться, польза и вред

Если вы не "морж" со стажем, но при этом намерены нырнуть в ледяную воду по случаю Крещения, вам следует хорошо подготовиться. А лучше – отказаться от этой идеи.

Плавание в холодной воде безопасно для здоровых людей, если они занимаются этим регулярно. Но если сделать это впервые в праздник без предварительной консультации с врачом существует риск умереть от холодового шока. Холодной считается вода ниже 15 градусов Цельсия.

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Польза купания в холодной воде

Некоторые исследования показывают, что плавание в холодной воде полезно для здоровья, прежде всего психики. Во время погружения высвобождается гормон стресса кортизола и происходит всплеск бета-эндорфиновых гормонов, что вызывает чувство эйфории. Именно этим объясняется удовольствие после купания.

А вот пользу такого плавания для иммунитета ученые пока не смогли доказать. Скорее всего, "моржи" здоровее просто потому, что ведут активный образ жизни.

Вред от купания в проруби

Как мы уже говорили, погружение в ледяную воду имеет обратную сторону – холодовой шок. Некоторые ученые сравнивают его со столкновением с автобусом или с молнией. Холодный шок может привести к двум проблемам:

потери контроля за дыханием;

увеличение частоты сердечных сокращений и давления из-за сужения сосудов.

Больше всего холодовой шок опасен для неподготовленных людей и тех, кто испытывает проблемы с сердцем. У некоторых ледяная вода может спровоцировать аритмию и привести к остановке сердца, поэтому медики не рекомендуют так экспериментировать со своим телом.

Призывают отказаться от купаний и местные власти многих крупных городов. Они напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничения, действующие в условиях военного положения, и просит воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий.

Правила купания в проруби

В ледяной воде нельзя находиться дольше 10-15 секунд, поэтому нужно быстро окунуться с головой и сразу же выйти на сушу. Также нужно соблюдать следующие правила:

Не употребляйте алкоголь ни до, ни после купания. Даже если очень хочется;

Сразу после выхода из купели быстро зайдите в теплое помещение и хорошо разотритесь махровым полотенцем;

Выпейте теплый чай;

Избегайте переохлаждения в ближайшее время – два сильных стресса подряд будут иметь больше вреда.

Кому нельзя купаться на Крещение

Есть такие группы населения, которым врачи запрещают купаться в проруби – даже на Крещение. Не стоит этого делать:

людям с болезнями сердца и сосудов;

пожилым и детям;

с хроническими заболеваниями мочеполовой, дыхательной систем и носоглотки в состоянии ремиссии;

с температурой выше 37 градусов при любых обстоятельствах;

беременным;

с нарушениями работы эндокринной системы и болезнями щитовидной железы

эпилептикам и людям с судорожными заболеваниями;

с любой болезнью в остром состоянии;

с конъюктивитом или глаукомой;

с туберкулезом;

с сахарным диабетом.

Как подготовиться к купанию на Крещение

Лучшее время для начала закаливания водой – лето и осень. Идеально проводить водные процедуры в утренние часы сразу же после сна или в конце утренней зарядки.

Приступая к закаливанию, сначала примите легкие водные процедуры с температурой воды 34 градуса по Цельсию. Затем переходите к более низким температурам, снижая через каждые 3 – 4 дня температуру воды на 1 градус по Цельсию, и постепенно, за 1,5 – 2 месяца, доведите ее в зависимости от самочувствия и состояния здоровья до 15 градусов по Цельсию.