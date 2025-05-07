У кого выше риск преждевременной смерти – у женщин или мужчин
- Глобальное исследование показало, что мужчины чаще сталкиваются с преждевременной смертью от общих заболеваний, чем женщины, особенно от COVID-19, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.
- Мужчины живут меньше из-за биологических и социальных факторов, таких как генетика, употребление алкоголя и табака, рискованное поведение, что увеличивает риски для их здоровья.
- Женщины живут дольше, но чаще страдают от болезней, таких как психические расстройства и мигрени. Авторы исследования призывают к внедрению национальных стратегий для защиты мужского здоровья.
- С возрастом разрыв в уровне здоровья между мужчинами и женщинами растет, причем некоторые опасности, например травмы в результате аварий, характерны для молодых мужчин.
Глобальное исследование выявило, что мужчины значительно чаще сталкиваются с преждевременной смертью из-за самых распространенных заболеваний, чем женщины.
В статье, опубликованной в журнале Lancet Public Health, указано, что в 2021 году мужчины чаще болели и умирали по 13 из 20 ключевых причин, среди которых – COVID-19, дорожно-транспортные происшествия, сердечно-сосудистые и легочные заболевания, а также болезни печени, , передает 24 Канал.
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Мужчины живут меньше
Несмотря на то, что женщины в среднем живут дольше, в течение жизни они чаще страдают от различных болезней. Среди них – проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психические расстройства, боли в спине и мигрени.
Авторы исследования использовали данные Глобального исследования бремени болезней 2021 года, которое охватило 204 страны. Анализ показал, что мужчины в 1,45 раза чаще, чем женщины, болели и умирали от COVID-19, особенно в странах к югу от Сахары, в Латинской Америке и на Карибах.
Значительный вклад в структуру мужской смертности продолжают делать сердечные заболевания, которые случаются у мужчин также на 45% чаще.
С возрастом разрыв в уровне здоровья между полами становится более выраженным, хотя некоторые опасности, например, травмы в результате аварий, характерны преимущественно для молодых мужчин в возрасте 10 – 24 лет.
Почему женщины живут дольше
Мужчины, в среднем, живут меньше женщин из-за сочетания биологических и социальных причин. К биологическим факторам относятся генетика и различия в гормонах, что делают мужчин более уязвимыми к определенным заболеваниям.
Социальные и поведенческие причины включают чаще употребление алкоголя и табака, рискованное поведение, работу на опасных производствах и меньшее внимание к собственному здоровью. Все это вместе обусловливает меньшую среднюю продолжительность жизни мужчин по сравнению с женщинами.
"Результаты нашего исследования подчеркивают специфические и важные проблемы, с которыми сталкиваются мужчины. К ним относится преждевременная смертность из-за травм, рак и болезни сердца. Необходимо внедрять национальные стратегии для защиты мужского здоровья, предотвращая риски, связанные с образом жизни, в частности употреблением алкоголя и курением", – прокомментировала ведущий автор исследования Ведавати Патвардхан из Калифорнийского университета.
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