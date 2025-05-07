В статье, опубликованной в журнале Lancet Public Health, указано, что в 2021 году мужчины чаще болели и умирали по 13 из 20 ключевых причин, среди которых – COVID-19, дорожно-транспортные происшествия, сердечно-сосудистые и легочные заболевания, а также болезни печени, , передает 24 Канал.

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Мужчины живут меньше

Несмотря на то, что женщины в среднем живут дольше, в течение жизни они чаще страдают от различных болезней. Среди них – проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психические расстройства, боли в спине и мигрени.

Авторы исследования использовали данные Глобального исследования бремени болезней 2021 года, которое охватило 204 страны. Анализ показал, что мужчины в 1,45 раза чаще, чем женщины, болели и умирали от COVID-19, особенно в странах к югу от Сахары, в Латинской Америке и на Карибах.

Значительный вклад в структуру мужской смертности продолжают делать сердечные заболевания, которые случаются у мужчин также на 45% чаще.

С возрастом разрыв в уровне здоровья между полами становится более выраженным, хотя некоторые опасности, например, травмы в результате аварий, характерны преимущественно для молодых мужчин в возрасте 10 – 24 лет.

Почему женщины живут дольше

Мужчины, в среднем, живут меньше женщин из-за сочетания биологических и социальных причин. К биологическим факторам относятся генетика и различия в гормонах, что делают мужчин более уязвимыми к определенным заболеваниям.

Социальные и поведенческие причины включают чаще употребление алкоголя и табака, рискованное поведение, работу на опасных производствах и меньшее внимание к собственному здоровью. Все это вместе обусловливает меньшую среднюю продолжительность жизни мужчин по сравнению с женщинами.

"Результаты нашего исследования подчеркивают специфические и важные проблемы, с которыми сталкиваются мужчины. К ним относится преждевременная смертность из-за травм, рак и болезни сердца. Необходимо внедрять национальные стратегии для защиты мужского здоровья, предотвращая риски, связанные с образом жизни, в частности употреблением алкоголя и курением", – прокомментировала ведущий автор исследования Ведавати Патвардхан из Калифорнийского университета.