Кто чаще изменяет: мужчины или женщины

Существует мнение, что причины измен зависят от пола: мужчины склонны изменять по физическим причинам, а женщины — по эмоциональным, например, когда их партнер переставал уделять внимание.

Американский институт семейных исследований проводил опросы мужчин и женщин с 2010 по 2016 год, которые когда-то были замужем.

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Мужчины изменяют чаще

Согласно социальному исследованию, мужчины изменяют чаще, чем женщины: 20% мужчин и 13% женщин сообщают, что занимались сексом с кем-то, кроме своего партнера.

Однако гендерный разрыв зависит от возраста. В возрастной группе от 18 до 29 лет 11% женщин признались в измене партнеру, среди таких мужчин было 10%. В возрасте от 30 до 39 лет измены у мужчин начинают встречаться чаще: у 14% мужчин против 11% среди женщин. Пик измен среди мужчин приходится на возраст от 50 до 59 лет – 31%. Среди женщин (18%) – в 40–49 лет.

Согласно исследованиям, 24% мужчин в возрасте 60 лет сообщают об измене, в возрасте 70 – 79 лет уровень неверности продолжает расти и составляет 26%. Среди женщин в 60 лет изменяют около 16%, к 70 годам случаи неверности уменьшаются до 13%, а к 80 годам – до 6%.

Предрасположенность к обману зависит от человека, и причины часто носят личный характер.

Мотивы для измены

В другом исследовании, в котором приняли участие 237 человек, ученые пришли к выводу, что основная причина измены как у мужчин, так и у женщин – недовольство партнером или отношениями. Также результаты показывают сходство в поведении мужчин и женщин во время измены, хотя мужчины чаще проявляли сексуальное поведение, а женщины – эмоциональное.