Кто больше мерзнет - женщины или мужчины: неожиданные результаты исследования

Многие считают, что женщины более чувствительны к низким температурам и склонны мерзнуть даже при комфортной температуре в помещении. Исследований, которые бы подтверждали или опровергали этот стереотип, было сделано мало, поэтому группа учёных из США занялась изучением этого вопроса.

Новое исследование восприятия холода

В эксперименте участвовали здоровые, стройные молодые люди обоих полов – 16 женщин и 12 мужчин. Перед началом исследования были измерены различные метаболические показатели, включая уровень бурого жира, температуру кожи и температуру тела участников.

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Участники исследования проводили пять часов в комнате с регулируемой температурой, которую меняли от 17 до 31 градуса Цельсия. Чтобы минимизировать влияние внешних факторов, всем участникам выдали одинаковые наборы одежды – рубашки, шорты\юбки и носки. У участников регулярно спрашивали, насколько они комфортно себя чувствуют и не мерзнут ли они на разных температурах. Кроме того, у добровольцев отслеживали признаки дрожи.

Женщины и мужчины одинаково чувствуют холод

В результате исследования не было выявлено значительных различий в температурной чувствительности у мужчин и женщин и второстепенных показателях терморегуляции, включая поглощение глюкозы, электрическую активность мышц и температуру кожи. Большинство участников начинали чувствовать холод при одинаковых температурных режимах. Похожие результаты были и для проявлений дрожи.

Несмотря на то, что женщины в среднем меньше мужчин и их тела производят меньше тепла, кажется, что немного большее количество жира в их организмах помогает сбалансировать эту разницу.

Однако в результате эксперимента минимально комфортная температура для женщин оказалась даже немного ниже, чем у мужчин – 21,9 градуса Цельсия +/- 1,3 градуса. У мужчин этот показатель был на уровне 22,9 +/- 1,2 градуса.

Кроме того, при снижении температуры в помещении метаболические изменения у женщин начинались немного раньше, что помогало им сохранять тепло. В результате в более прохладных условиях температура тела у женщин была немного выше, чем у мужчин.

В предыдущих исследованиях некоторые ученые заявляли, что женщинам становится прохладно при более высоких температурах, чем мужчинам. Это объяснялось половыми физиологическими различиями в процессах выработки и потери тепла, а также различными тепловыми потребностями мужского и женского организма.

Однако новый эксперимент не подтвердил ни одной из этих гипотез. авторы исследования пришли к выводу, что размер и строение тела в большей степени, чем пол, влияют на восприятие температуры и ощущение холода у людей.