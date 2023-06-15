Кошмар любого мужчины: почему появляются кровь в сперме

Кровь в сперме, или гематоспермия, может сильно испугать любого мужчину. Хорошая новость: чаще всего это не свидетельствует о каком-либо серьезном заболевании.

Обычно заметить капли крови в сперме можно при мастурбации и оральном сексе. Чаще это не сопровождается болезненными ощущениями. И не каждый мужчина обратит на это внимание, потому трудно сказать, как часто в сперме появляются капли крови.

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Полагают, что к 40 годам гематоспермия безвредна. Но после 40 такой симптом может свидетельствовать об онкологическом заболевании или нарушении свертывания крови.

Почему появляется кровь в сперме

Наиболее частой причиной гематоспермии считаются инфекции. Инфекционные заболевания даже в латентной (бессимптомной) стадии всегда сопровождаются воспалением. Иногда происходит повреждение мелких сосудов, из которых кровь может попасть в сперму.

Кровь может попасть из любой части мочеполовой системы:

из предстательной железы;

уретры;

придатка яичка.

Кровь в сперме можно обнаружить после медицинских процедур из-за травмирования мягких тканей. Например, биопсия предстательной железы или взятие мазка из уретры нередко сопровождаются появлением крови. Кроме этого могут возникнуть болезненные ощущения при мочеиспускании.

Среди других наиболее опасных причин гематоспермии – опухоли и полипы. Они прорастают через стенку ткани и разрушают сосуды. В этом случае кровь в сперме будет появляться чаще.

Другие причины появления крови в сперме:

вазэктомия – перевязка или удаление участков семявыводящих протоков;

склеротерапия геморроидальных узлов – химическое прижигание сосудов, питающих узел;

лучевая терапия;

физические травмы половых органов

К редким причинам относят повышение АД и лейкемию.

Что делать, если увидели в сперме кровь

Если в сперме появилась кровь, но нет боли, жжения и красноты, следует наблюдать за собственным состоянием. Отметим, что часто кровь в сперме может являться признаком активной инфекции, например, передающейся половым путем (ИППП). Тогда потребуется лечение. В этом случае необходимо обратиться к урологу или венерологу.

Дальнейшие действия зависят от причин гематоспермии. Если дело в лопнувшем сосуде и нет никаких жалоб, то организм справится сам. Но если причина в инфекции или опухоли врач назначит план лечения конкретного заболевания.