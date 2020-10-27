В Кривом Роге от отравления грибами умерла мать и дочь: они 2 дня занимались самолечением
В Кривом Роге поход по грибы оказался трагичным для целой семьи, они пожарили грибы, которые вместе собирали, а уже ночью всем стало очень плохо.
В корзину попали вроде маслята, сыроежки и зеленушки. При приготовлении их только обжарили и не отваривали. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
Читайте также Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь
После ужина семья легла спать, но уже ночью они почувствовали себя плохо – появилась тошнота, слабость, рвота, боль в животе и понос. Впрочем, семья не обратилась к врачу, а начали заниматься самолечением,
Первые симптомы заболевания появились практически сразу 22 октября около 2 часов ночи. Только утром 23 октября, когда состояние здоровья значительно ухудшилось, вызвали скорую и в тяжелом состоянии были госпитализированы в КНП "Криворожская городская больница №17",
– говорится в сообщении.
Несмотря на все усилия медиков, спасти маму и дочь им не удалось. Мужчина – глава семейства выжил, ему оказывают необходимое лечение.