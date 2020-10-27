В Кривом Роге поход по грибы оказался трагичным для целой семьи, они пожарили грибы, которые вместе собирали, а уже ночью всем стало очень плохо.

В корзину попали вроде маслята, сыроежки и зеленушки. При приготовлении их только обжарили и не отваривали. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

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После ужина семья легла спать, но уже ночью они почувствовали себя плохо – появилась тошнота, слабость, рвота, боль в животе и понос. Впрочем, семья не обратилась к врачу, а начали заниматься самолечением,

Первые симптомы заболевания появились практически сразу 22 октября около 2 часов ночи. Только утром 23 октября, когда состояние здоровья значительно ухудшилось, вызвали скорую и в тяжелом состоянии были госпитализированы в КНП "Криворожская городская больница №17",

– говорится в сообщении.

Несмотря на все усилия медиков, спасти маму и дочь им не удалось. Мужчина – глава семейства выжил, ему оказывают необходимое лечение.

Важно! Если после потребления грибов вам или вашим близким плохо, появились симптомы отравления – немедленно вызывайте "скорую помощь". Не выбрасывайте остатки грибов – их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда, который попал в организм.