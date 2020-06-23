В трех регионах Украины критическая ситуация с распространением коронавирусной болезни. В них могут ввести более жесткий карантин, речь идет о Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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По словам главного санитарного врача страны, сложная эпидемиологическая ситуация на Западе Украины.

Виктор Ляшко “Критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах, в частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях – там, где есть значительный прирост количества случаев коронавирусной болезни”

Какой карантин действует в Украине

С 22 июня правительство ввело в действие новый адаптивный карантин. По словам Ляшко, до 31 июля точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальное дистанцирование, ограничение количества людей в помещениях.

Антирекорд Львовщины

Известно, что во Львовской области за минувшие сутки зафиксировали самый масштабный прирост больных COVID-19 – 240 человек.

Глава Минздрава Максим Степанов посетил во Львовскую область с рабочим визитом, чтобы выяснить причину резкого всплеска заболеваемости и заявил о плохой работе медицинского руководства в области, министр пригрозил увольнениями.

Ситуация на Западе Украины сложна

Львовская область – 240 новых случаев, в целом – 4220.

Закарпатская область – 103 новых случая, в целом – 2291.

Ровненская область – 75 новых случаев, 3038 в целом.

По состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая заболевания COVID-19, 1035 человек умерли, 16 956 выздоровели.