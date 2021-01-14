Крещение Господне празднуют традиционно 19 января, именно эта дата считается окончанием периода Святок. В этот день освящают водоемы, а главным обычаем праздника является погружение в ледяные проруби в память о том, как Иисус крестился в реке Иордан. Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение – читайте в материале.

Каким бы святым ни было действо купания в ледяной воде на Крещение, все же врачи советуют начать подготовку хотя бы за два дня. А также придерживаться определенных правил во время купаний.

Читайте также: Крещение Господне: дата праздника

Крещение-2021 в Украине: как правильно купаться

Начинаем готовиться за 2 дня

Начинать готовиться к нырянию в прорубь врачи советуют задолго – хотя бы с августа. Но все же большинство людей вспоминают хотя бы какую-то подготовку за 2-5 дней до праздника.

Первый день

Начать стоит с контрастного душа. Только перед тем сделайте зарядку продолжительностью в 5-10 минут. Потом уже начинаем закаливание. Первые две минуты стоим под теплым душем. Далее переходим на холодный, но постепенно. Начинаем со ступней, потом обливаем икры, руки до локтей, затем остальное конечностей. Для первого раза – это все.

Закутываемся в теплый халат, одеваем носки и пьем теплый чай.

Процедуру нужно повторять 3-4 раза за день, каждый раз удлиняя продолжительность обливания холодной водой и увеличивая участки тела, которые обливаем.



Подготовка к Крещению: делайте контрастный душ 3-4 раза в день

Второй день

18 января необходимо увеличить количество времени под холодной водой. А еще – желательно стоять под душем уже полностью: от макушки до пяток. Но здесь тоже стоит знать меру. Врачи не советуют стоять больше 5-7 минут под водой, которая должна быть не ниже 15 градусов.

После полноценного обливания холодной водой следует растереться теплым полотенцем, после чего надеть халат и носки.

Моржи со стажем советуют также на второй день ходить по снегу босыми ногами. Но в это время нужно активно двигаться.



После обливания холодной водой разотритесь теплым полотенцем

В день Крещения

19 января наступило, священнослужители окрестили водоем, приготовили специальные проруби... Казалось бы, ныряй себе и все. Но нет же. Здесь тоже должна быть определенная подготовка.

1. Проверьте, есть ли вокруг работники МЧС или медики, которые в случае чего могут быстро помочь.

2. Прислушайтесь к себе: вы действительно имеете непоколебимую веру в целительную силу таких ныряний.

3. Советуют перед заплывом намазать тело жиром, кремом или маслом, чтобы защитить капилляры в верхнем слое кожи.

Читайте также: В Украину идут морозы: 7 советов от Минздрава, как уберечься от переохлаждения

4. Раздевайтесь постепенно. Снимая каждый слой, нужно сделать несколько активный упражнений: то поприседать 20 раз, то попрыгать на месте. Нужно согреться в той одежде, в которой стоим. И так вплоть до самого купального костюма. Обувь снимаем последней.

5. А теперь – ныряем. Но все же – не с головой. Врачи советуют ограничить первый заплыв 10-15 секундами, не больше. Ведь такой холод – всегда стресс для организма.

6. Выходим из проруби и быстренько растираемся полотенцем, одеваем теплую одежду и пьем теплый чай.

Важно! Ни в коем случае нельзя пить алкоголь – ни до погружения, ни сразу после. Максимум, что разрешают врачи, – немного теплого глинтвейна или несколько глотков коньяка через 15 минут после погружения. Не раньше!



Как правильно купаться в проруби на Крещение

Кому нельзя купаться на Крещение

Есть такие группы населения, которым врачи запрещают купаться в проруби даже на Крещение. Не стоит этого делать:

• людям с болезнями сердца и сосудов;

• с хроническими заболеваниями мочеполовой, дыхательной систем и носоглотки в состоянии ремиссии;

• с температурой выше 37 градусов при любых обстоятельствах;

• беременным;

• с нарушениями работы эндокринной системы и болезнями щитовидной железы

• эпилептикам и людям с судорожными заболеваниями;

• с любой болезнью в остром состоянии;

• с коньюктивитом или глаукомой;

• с туберкулезом;

• с сахарным диабетом.



В Минздраве Украины настоятельно рекомендуют за несколько дней до ныряния посетить своего врача для осмотра.



Категорически запрещается купаться в проруби людям с температурой 37 и выше

Купание на Крещение-2021: мнения церкви

Принято, что крещенские купания связывают с церковной традиции подражания Крещению Господня. Однако, некоторые церковные деятели скептически настроены к этому обычаю. Многие священников называют купания языческим и антихристианским обрядом и заявляют, что церковь никогда не имела традиции окунаться в прорубь на Крещение.

Есть и представители церкви, которые лояльно относятся к таким купаниям, но прежде всего, по их мнению, надо выполнить все религиозные обязанности, то есть сходить к обедне, исповедаться и приять причастия. Также, церковь настойчиво просит всех желающих искупаться в проруби, соблюдать правила безопасности при погружении и не купаться при проблемах со здоровьем.

Как правильно купаться на Крещение, чтобы не заболеть: видеоинструкция