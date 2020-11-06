Красная зона в Харькове: ресторанам разрешили работать до 22:00
Харьков и еще несколько населенных пунктов области отнесли к красной зоне. Однако ресторанам и кафе разрешили работать до 22:00. Правда, с жесткими ограничениями.
Особое внимание уделят соблюдению противоэпидемических мер. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в фейсбуке.
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Ограничения красной зоны предусматривают полное закрытие заведений общественного питания. Однако, по словам Кучера, местная власть добилась разрешения работать до 22:00.
Среди изменений в карантинных ограничениях – разрешаем работу заведений питания до 22:00, но с более жестким контролем за соблюдением противоэпидемических мер,
– отметил Кучер.
Какие населенные пункты Харьковщины оказались в оранжевой зоне
- Города Харьков, Лозовая, Первомайский, Чугуев.
- Барвинковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский, Шевченковский районы.
Какие ограничения действуют в красной зоне
- работа общественного транспорта,
- посещение образовательных учреждений,
- посещение заведений сферы культуры, кинотеатров,
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов,
- посещение заведений торгового и бытового обслуживания населения,
- ограничения зеленой, желтой и оранжевой зон также действуют в красной.
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