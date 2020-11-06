Харьков и еще несколько населенных пунктов области отнесли к красной зоне. Однако ресторанам и кафе разрешили работать до 22:00. Правда, с жесткими ограничениями.

Особое внимание уделят соблюдению противоэпидемических мер. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в фейсбуке. Кстати В Украине обновили карантинные зоны: остались только красные и оранжевые Ограничения красной зоны предусматривают полное закрытие заведений общественного питания. Однако, по словам Кучера, местная власть добилась разрешения работать до 22:00. Среди изменений в карантинных ограничениях – разрешаем работу заведений питания до 22:00, но с более жестким контролем за соблюдением противоэпидемических мер,

– отметил Кучер. Какие населенные пункты Харьковщины оказались в оранжевой зоне Города Харьков, Лозовая, Первомайский, Чугуев.

Барвинковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский, Шевченковский районы. Обратите внимание! После обновления карантинных зон Украина стала "красно-оранжевой". К желтой и зеленой зоны не отнесли ни одного региона. Какие ограничения действуют в красной зоне работа общественного транспорта,

посещение образовательных учреждений,

посещение заведений сферы культуры, кинотеатров,

работа ТРЦ, кафе и ресторанов,

посещение заведений торгового и бытового обслуживания населения,

ограничения зеленой, желтой и оранжевой зон также действуют в красной.