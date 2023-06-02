Нас обманывали многие годы: крупнейшие компании скрывали информацию о вреде их продукции

Исследователи из США впервые проанализировали секретные документы двух крупнейших американских промышленных корпораций. Выяснилось, что они знали об очень серьезном вреде содержащихся в их продукции веществ, но скрывали это.

Вечные химикаты

"Вечными химикатами" называют перфторалкильные и полифторалкильные соединения (PFAS), которые присутствуют во многих потребительских и промышленных товарах – шампунях, чистящих средствах, посуде с тефлоновым покрытием, электронике, упаковках фастфуда, косметике и других товарах.

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PFAS включают около 14 тысяч искусственно синтезированных веществ. "Вечными химикатами" их называют потому, что их разрушение происходит крайне медленно - в результате они накапливаются в окружающей среде (в воде, почве, даже в воздухе), в продуктах, а в результате - в тканях организма животных и людей.

Многие исследования показали, что PFAS негативно влияют на здоровье: они разрушают эндокринную систему, приводят к болезням печени, ЖКТ, онкопатологиям.

Засекреченная информация о вреде

Исследователи из Калифорнийский университет впервые проанализировали секретные документы крупнейших химических американских промышленных корпораций – DuPont и 3M. Ученые раскрыли тактику, с помощью которой компании держали информацию о токсичности "вечных химикатов" в секрете, что, в свою очередь, тормозило принятие нормативных актов по их использованию и привело к их широкому распространению.

Секретные отраслевые документы были обнаружены в ходе судебного процесса, организованного известным юристом Робертом Биллотом, где обвиняемым в загрязнении окружающей среды выступает компания DuPont. По данным этого расследования, в 2019 году на экраны даже вышел художественный фильм "Темные воды".

Ученые пришли к выводу, что у компании давно были доказательства токсичности PFAS, поскольку она проводила исследования на внутренних органах животных. Так, еще в далеком 1961 году, согласно отчету корпорации, было обнаружено, что тефлоновые материалы даже в малых дозах способны увеличивать размер крысы крыс и такие вещества должны полностью избегать контакта с кожей.

В 1980 году DuPont и 3M узнали, что у двух из восьми беременных сотрудниц, работавших на производстве перфтороктановой кислоты (С-8), родились дети с врожденными дефектами. Компания не опубликовала открытия и не рассказала о нем сотрудникам, а в следующем году во внутренней служебной записке говорилось: "Нам неизвестно ни о каких доказательствах врожденных дефектов, вызванных C-8 в DuPont". Ничего из этого не попало ни в научную литературу, ни в СМИ – компании просто засекретили документы.