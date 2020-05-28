На протяжении прошедших суток в столице зарегистрировали 54 новых больных COVID-19. По состоянию на 28 мая в Киеве обнаружили 2793 случая заражения коронавирусом.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 54 киевлянин, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет 24 канал.

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С начала пандемии в Киеве умерли 64 человека. 506 человек уже выздоровели. В целом в столице на коронавирус заболели 404 медработника – это около 24% от общего количества больных.

Количество больных коронавирус в районах Киева

Дарницкий район – 558 больных (+13 за сутки);

Печерский район – 429;

Деснянский район – 302 (+6);

Днепровский район – 259 (+9);

Соломенский район – 251 (2)

Голосеевский район – 231 (1);

Оболонский район – 215 (8);

Святошинский район – 214 (+5);

Шевченковский район – 188 (2)

Подольский район – 146 (8).

Количество больных в Киевской области

Общее количество заболевших коронавирусом людей в Киевской области – 1 517. Из них – 121 ребенок и 281 медработник.

В настоящее время госпитализированы 218 человек, другие 1299 находятся на самоизоляции. К сожалению, в области подтверждено 30 летальных случаев, но 358 человек уже выздоровели.

COVID-19 в районах Киевской области: