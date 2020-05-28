Коронавирус в Киеве: количество больных по районам
На протяжении прошедших суток в столице зарегистрировали 54 новых больных COVID-19. По состоянию на 28 мая в Киеве обнаружили 2793 случая заражения коронавирусом.
За минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 54 киевлянин, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет 24 канал.
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С начала пандемии в Киеве умерли 64 человека. 506 человек уже выздоровели. В целом в столице на коронавирус заболели 404 медработника – это около 24% от общего количества больных.
Количество больных коронавирус в районах Киева
- Дарницкий район – 558 больных (+13 за сутки);
- Печерский район – 429;
- Деснянский район – 302 (+6);
- Днепровский район – 259 (+9);
- Соломенский район – 251 (2)
- Голосеевский район – 231 (1);
- Оболонский район – 215 (8);
- Святошинский район – 214 (+5);
- Шевченковский район – 188 (2)
- Подольский район – 146 (8).
Количество больных в Киевской области
Общее количество заболевших коронавирусом людей в Киевской области – 1 517. Из них – 121 ребенок и 281 медработник.
В настоящее время госпитализированы 218 человек, другие 1299 находятся на самоизоляции. К сожалению, в области подтверждено 30 летальных случаев, но 358 человек уже выздоровели.
COVID-19 в районах Киевской области:
- В Обуховском районе – 232
- В Киево-Святошинском районе – 409;
- В Барышевском районе – 14;
- В Белоцерковском районе – 9;
- В Бориспольском районе – 66;
- В Броварском районе – 69;
- В Бородянском районе – 17;
- В Васильковском районе – 41;
- В Вышгородском районе – 27;
- В Иванковском районе – 6;
- В Макаровском районе – 17;
- В Мироновском районе – 22;
- В Кагарлицкий районе – 35;
- В Переяслав-Хмельницком районе – 10;
- В Полесском районе – 2;
- В Рокитнянском районе – 5;
- В Ставищенском районе – 8;
- В Згуровском районе – 6;
- В Богуславской районе – 8;
- В Фастовском районе – 5;
- В Сквирском районе – 2;
- город Белая Церковь – 52;
- пгт Барышевка – 3;
- город Бровары – 40;
- город Борисполь – 45;
- пгт Бородянка – 9;
- город Буча – 42;
- город Березань – 3;
- город Васильков – 26;
- пгт Глеваха – 2;
- пгт Володарка – 3;
- город Вышгород – 28;
- город Ирпень – 74;
- город Макаров – 2;
- город Фастов – 31;
- город Мироновка – 4;
- пгт Ворзель – 8;
- пгт Гостомель – 13;
- пгт Коцюбинское – 34;
- пгт Ставище – 1;
- город Кагарлык – 38;
- город Переяслав – 15;
- пгт Рокитное – 7;
- город Богуслав – 4;
- город Яготин – 4;
- город Долина – 3;
- город Тетиев – 6;
- пгт Иванков – 3.