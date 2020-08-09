За прошедшие сутки в Украине подтвердили 1199 новых случаев инфицирования коронавирусом, в общем 80 949. С начала пандемии в мире зафиксировали 19 834 735 случаев заражения. Во Львове после свадьбы обнаружили вспышку COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 9 августа

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Статистика распространения COVID-19

Сегодня, 9 августа, стало известно о 1199 новых больных. С начала пандемии на территории страны зарегистрировали 80 949 инфицированных коронавирусом. Из них – 43 972 человек выздоровели.

К сожалению, 1897 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.

Сколько случаев коронавируса подтвердили по областям

Львовская область – 10 851 (+125)

Киев – 9498 (+120)

Ровненская область – 6840 (+93)

Черновицкая область – 6669 (+104)

Закарпатская область – 5765 (+68)

Ивано-Франковская область – 5676 (+124)

Харьковская область – 4784 (+123)

Волынская область – 4282 (+56)

Киевская область – 4176 (+48)

Одесская область – 4165 (+96)

Тернопольская область – 3289 (+32)

Винницкая область – 2974 (+19)

Житомирская область – 2131 (+30)

Днепропетровская область – 1547 (+22)

Хмельницкая область – 1346 (+23)

Черкасская область – 1022 (+26)

Черниговская область – 1014 (+23)

Донецкая область – 975 (+10)

Запорожская область – 937 (+18)

Кировоградская область – 721 (+3)

Николаевская область – 705 (+9)

Сумская область – 668 (+15)

Полтавская область – 494 (+3)

Херсонская область – 267 (+8)

Луганская область – 153 (+1)

Сколько летальных случаев зафиксировали в Украине

Львовская область – 302 (+3)

Черновицкая область – 225 (+1)

Закарпатская область – 220 (+2)

Ивано-Франковская область – 155 (+2)

Киев – 147 (+2)

Харьковская область – 142 (+1)

Ровненская область – 103

Волынская область – 91 (+1)

Киевская область – 68

Одесская область – 67 (+1)

Винницкая область – 62 (+2)

Тернопольская область – 41

Житомирская область – 41

Кировоградская область – 39

Черкасская область – 37

Днепропетровская область – 33

Хмельницкая область – 26 (+1)

Запорожская область – 22 (+1)

Черниговская область – 18

Николаевская область – 16 (+1)

Полтавская область – 15

Донецкая область – 13

Сумская область – 9

Херсонская область – 4

Луганская область – 1

Сколько людей выздоровели от коронавируса

Ровненская область – 5235 (+17)

Черновицкая область – 5169 (+43)

Киев – 3205

Волынская область – 3163 (+8)

Киевская область – 2953 (+33)

Львовская область – 2924 (+18)

Харьковская область – 2469 (+46)

Закарпатская область – 2449 (+50)

Винницкая область – 2235 (+19)

Тернопольская область – 2077 (+34)

Ивано-Франковская область – 2072 (+24)

Житомирская область – 1524

Одесская область – 1403 (+9)

Днепропетровская область – 1132

Хмельницкая область – 1021 (+9)

Черкасская область – 767 (+1)

Донецкая область – 744

Запорожская область – 652 (+2)

Кировоградская область – 649

Черниговская область – 564

Николаевская область – 483

Сумская область – 400 (+1)

Полтавская область – 353 (+2)

Херсонская область – 213

Луганская область – 116 (+1)



Каковы ограничения в зонах / Инфографика Минздрава

Коронавирус в ВСУ: за последние сутки COVID-19 обнаружили у 11 военных. Сейчас в Вооруженных силах Украины на коронавирус болеет 309 человек. Всего за время пандемии на коронавирус заболело 992 служащего ВСУ.

COVID-19 среди украинских медиков от вчера COVID-19 обнаружили у 68 медработников. По состоянию на 9 августа в Украине коронавирус диагностировали у 9218 медицинских работников. Зато выздоровели из них более 6924 инфицированных.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 9 августа всего 9 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина.

Не готовы к ослаблению:

город Киев,

Волынская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Львовская область,

Одесская область,

Ровненская область,

Харьковская область,

Черновицкая область.



Показатели для ослабления карантина в регионах / Инфографика Минздрава

Во Львове после свадьбы зафиксировали вспышку COVID-19

После празднования свадьбы во Львове зафиксировали вспышку коронавируса. Всего на праздник пришли 130 гостей, после застолья сразу несколько человек попали в больницу с двусторонней пневмонией.

Сначала на свадьбу пригласили 180 гостей, но 50 – отказались прийти. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко в фейсбуке. Врач сказала, что свадьба состоялась в минувшие выходные, то есть 1 – 2 августа.

По словам медика, масочный режим и социальная дистанция на свадьбе не соблюдались. Уже через 4 дня после свадьбы обнаружили первого больного. Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией.

Новости о коронавирусе в мире 9 августа

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире зарегистрировали 19 834 735 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 12 741 325 пациентов выздоровели, но 730 210 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 150 060; Бразилия – 3 013 369; Индия – 2 158 408; Россия – 887 536; Южная Африка – 553 188.

Когда инфицированный человек начинает распространять COVID-19

Инкубационный период коронавирусной инфекции обычно длится 5 дней, но может продлиться и до 14 дней.

Как рассказал кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко, особенностью коронавируса является то, что человек начинает выделять вирус за двое суток до начала симптомов болезни. По научным данным, человек может выделять вирус более месяца

Инкубационный период обычно длится 5 дней, но может продлиться и до 14 дней. Вы же не знаете, когда вы заболеете на 5 или на 14 день, но становитесь заразными за два дня до клинических проявлений. Поэтому необходимо изолироваться и думать не только о себе, но и о ближних,

– заявил медик.

Он отметил, что необходим определенный надзор за людьми, которые уже переболели COVID-19.

В Польше ввели усиленный масочный режим

Власть Польши вводит усиленный масочный режим в 19 районах страны. Там, где наблюдают наибольший рост количества зараженных коронавирусом. Также отметили, что все районы разделят на три зоны – красную, желтую, зеленую. В красной зоне ограничения будут жесткими.